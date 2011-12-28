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Требуются люди для получения и обналичивания заливов с электронных кошельков киви(Ваш
Требуются люди для получения и обналичивания заливов с электронных кошельков киви(Ваш заработок 5000-10000р.)
Доброго времени суток!Срочно требуются много людей с кошельками платежной системы киви для
разового сотрудничества,возможно и постоянного,
зависеть будет от вашего участия,ответственности,исполнительности.Без опыта в каких либо
определенных сферах.Все объясню в личной переписке по почте.От вас потребуется минимум усилий
и возможно небольшие вложения для работы.Заинтересованных жду на почте.Спасибо за внимание