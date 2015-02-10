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Приватбанк и Ощадбанк поделят рынок, чтобы не мешать друг другу

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Старый Сегодня, 22:02
#1
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 23.12.2016
Сообщений: 218
Благодарностей: 4
КП: 0.017
Приватбанк и Ощадбанк поделят рынок, чтобы не мешать друг другу


Председатель правления свеженационализированного Привата Александр Шлапак рассказал о том, как планируют уживаться вместе на рынке крупнейшие банки Украины – Приватбанк и Ощадбанк. Шлапак сообщил, что в скорейшем времени планируется встреча руководителей этих банковских гигантов, чтобы обсудить возможное понижение процентных ставок.

По словам Шлапака государство теперь имеетцелых два сберегательных банка и перед их руководством стоит главный на сегодня вопрос о том, чтобы договориться о предполагаемом разделении рынка и решить вопросы, связанные с процентной политикой обоих учреждений.

Раньше Приватбанк в основном работал с корпоративным сектором и практически мало уделял внимания и времени малому и среднему бизнесу, так что в этом отношении интересы обоих банков пока сильно не пересекались и в дальнейшем Шлапак говорит о том, чтобы построить политику банков таким образом, чтобы они не мешали друг другу.

В своих долгосрочных планах ПриватБанк намерен сосредоточить основные свои интересы на работе с физлицами и индивидуальными предпринимателями и сфокусироваться на малом и среднем бизнесе.

Шлапак и руководство Приватбанка видят свой банк в качестве наилучшего сберегательного банка в стране. В своих планах они собираются ориентироваться на работу с населением и малым средним бизнесом.

В текущем году Приватбанк предполагает нарастить свой розничный портфель на 11 млрд. гривен за счет депозитных вкладов и, преимущественно, зарплатных счетов. В амбициях банка, по словам Шлапака, увеличить долю в зарплатных проектах с нынешних 60 процентов до 75 процентов в будущем.

Помимо этого, Приватбанк планирует кредитовать физлица на сумму более 5 млрд. грн., а также выдать еще кредитных займов по 5 млрд. корпоративному сектору и малому и среднему бизнесу.

Для воплощения своих планов банк планирует переместить около 100 своих отделений и открыть еще дополнительные 63 отделения.

Специально для форума mmgp
Ссылка на проверку уникальности: http://www.etxt.biz/antiplagiat/e385...cc8c29a7c340f/
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Arise вне форума  
Старый Сегодня, 22:08
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 516
Благодарностей: 68
КП: 0.058
Re: Приватбанк и Ощадбанк поделят рынок, чтобы не мешать друг другу
Цитата:
Сообщение от Arise Посмотреть сообщение
Для воплощения своих планов банк планирует переместить около 100 своих отделений и открыть еще дополнительные 63 отделения.
А куда их собираются переместить, и что это перемещение даст?
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