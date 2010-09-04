Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Общайся на MMGP виртуально, а зарабатывай реальные деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,273 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

ПриватБанк и Mаstеrcard наградили победителя акции поездкой на Берлинале

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с банками и страхованием.
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:18
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,787
Благодарностей: 2,152
КП: 0.105

награды Волшебный горшочек 
ПриватБанк и Mаstеrcard наградили победителя акции поездкой на Берлинале

ПриватБанк поздравил Евгения Рудченко, победителя акции Mаstеrcard для держателей премиальных карт, и торжественно вручил сертификат для двоих на посещение Берлинского международного кинофестиваля. Сертификат на поездку включает в себя проезд, проживание в Берлине и посещение кинопоказов в рамках фестиваля, а также разнообразные развлекательные мероприятия от Mastercard® Priceless Surprises.

Выиграть путешествие на Берлинале и получить уникальную возможность оказаться за кулисами одного из самых громких кинособытий мира можно было, рассчитываясь премиальной картой Mastercard на POS-терминалах в торговых точках и онлайн в период с 20.10.2016 до 20.12.2016. Акция проходила среди участников программы вознаграждений Masterсard® Rewards.

Традиционно каждый год в феврале Берлин становится Меккой для кинематографистов и любителей кино. Берлинале является одним из самых престижных и наиболее посещаемых кинофестивалей. А 67-й Берлинский международный кинофестиваль обещает собрать самых ярких звезд современности на одной красной дорожке.

«Премиальная карта Mastercard – не только удобный и надежный платежный инструмент и качественные сервисы. Это всегда возможность получить больше – вознаграждений, подарков, и даже бесценных сюрпризов и впечатлений. Сегодня мы счастливы подарить нашему картодержателю возможность почувствовать себя частью захватывающего мира кино на одном из самых престижных мировых фестивалей», – подчеркнула Наталья Байдала, директор по маркетингу Mastercard в Украине, Грузии, Молдове и странах Центральной Азии.

«Я очень часто принимаю участие в акциях. Уже около двух лет я являюсь клиентом ПриватБанка. Начинал пользоваться обычными картами, затем – Gold, а позже перешел на Platinum, которая для меня имеет очень ценные преимущества. Почти сразу зарегистрировался в программе Masterсard Rewards. Когда-то даже выиграл небольшой подарок благодаря ей. Но такой масштабный – впервые. Очень рад этой победе. Жена до сих пор не верит, что мы едем на Берлинале», – рассказал Евгений Рудченко.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
новости, приватбанк
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:42
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
21 тезис победителя sum iskorka Стратегия успеха 21 30.01.2017 16:57
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СТАРТАП НА ETHEREUM НАГРАДИЛИ ПАТЕНТОМ НА БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИЮ Анна Чернобай Ethereum 0 06.11.2016 23:47
Крупный хэджфонд продал акции SolarCity и купил акции Tesla Tigrenish Новости в мире финансов и инвестиций 11 08.09.2016 21:50
Ставки на победителя. Теннис. Ice Line Прогнозы от пользователей 5 02.01.2015 22:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
ПАММ-счет A17: 4851 (Privatefx.com)
От Serbinito в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Влад555
Все в кэш
От Влад555 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Knjaz
Сausing 5 - causing5.net
От Knjaz в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар dengov
YouTube запустил сервис автоматического размещения рекламы в вирусных роликах
От dengov в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар moskva
Отток из фондов российских активов идет 16 недель
От moskva в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Nickma
Тест стратегии дневных трендов
От Nickma в разделе «Торговые стратегии»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube