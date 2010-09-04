ПриватБанк и Mаstеrcard наградили победителя акции поездкой на Берлинале

ПриватБанк поздравил Евгения Рудченко, победителя акции Mаstеrcard для держателей премиальных карт, и торжественно вручил сертификат для двоих на посещение Берлинского международного кинофестиваля. Сертификат на поездку включает в себя проезд, проживание в Берлине и посещение кинопоказов в рамках фестиваля, а также разнообразные развлекательные мероприятия от Mastercard® Priceless Surprises.
Выиграть путешествие на Берлинале и получить уникальную возможность оказаться за кулисами одного из самых громких кинособытий мира можно было, рассчитываясь премиальной картой Mastercard на POS-терминалах в торговых точках и онлайн в период с 20.10.2016 до 20.12.2016. Акция проходила среди участников программы вознаграждений Masterсard® Rewards.
Традиционно каждый год в феврале Берлин становится Меккой для кинематографистов и любителей кино. Берлинале является одним из самых престижных и наиболее посещаемых кинофестивалей. А 67-й Берлинский международный кинофестиваль обещает собрать самых ярких звезд современности на одной красной дорожке.
«Премиальная карта Mastercard – не только удобный и надежный платежный инструмент и качественные сервисы. Это всегда возможность получить больше – вознаграждений, подарков, и даже бесценных сюрпризов и впечатлений. Сегодня мы счастливы подарить нашему картодержателю возможность почувствовать себя частью захватывающего мира кино на одном из самых престижных мировых фестивалей», – подчеркнула Наталья Байдала, директор по маркетингу Mastercard в Украине, Грузии, Молдове и странах Центральной Азии.
«Я очень часто принимаю участие в акциях. Уже около двух лет я являюсь клиентом ПриватБанка. Начинал пользоваться обычными картами, затем – Gold, а позже перешел на Platinum, которая для меня имеет очень ценные преимущества. Почти сразу зарегистрировался в программе Masterсard Rewards. Когда-то даже выиграл небольшой подарок благодаря ей. Но такой масштабный – впервые. Очень рад этой победе. Жена до сих пор не верит, что мы едем на Берлинале», – рассказал Евгений Рудченко.
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