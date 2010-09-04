Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 400,273 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Киевский Отельный комплекс "Русь" покупает 24,95% акций "Премьер Палаца"

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение новостей, связанных с финансами и инвестициями.
При поддержке
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:46
#1
www.fairmonitor.com
Премиум
 
Аватар bizneser
 
Пол: Мужской
Адрес: Western
Регистрация: 04.09.2010
Сообщений: 10,787
Благодарностей: 2,152
КП: 0.105

награды Волшебный горшочек 
Киевский Отельный комплекс "Русь" покупает 24,95% акций "Премьер Палаца"

ООО "Отельный комплекс "Русь" собирается купить 365 млн. 966,6 тыс. простых именных акций ПАО "Отель "Премьер Палац".

В системе раскрытия информации НКЦБФР указано, что номинальная цена простых именных акций ПАО "Отель "Премьер Палац" составляет 0,25 грн./шт.

Следует отметить, что обе столичные гостиницы входят в сеть гостиниц Premier Hotels and Resorts, которой управляет ООО "Премьер Интернешнл" (Киев).

Гостиничный оператор ООО "Премьер Интернешнл" располагает сетью, состоящей из 18 2-5-тизвездочных гостиниц под брендами Premier Palace Hotels, Premier Hotels, Premier Compass Hotels в 13 населенных пунктах Украины.

ООО "Отельный комплекс "Русь", которому принадлежит одноименная гостиница, было основано в 2007 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 1 февраля 2017 года 90,5% общества принадлежали кипрской компании "Бакрел Энтерпрайзес Лимитед", а остальные 9,5% - киевскому ООО "Венчурные инвестиционные проекты". Конечным бенефициаром числится Инна Цувалиакиду.

ПАО "Отель "Премьер Палац", в свою очередь, было зарегистрировано в 2004 году. По последним данным, более 62% гостиницы контролирует компания Pumori Enterprises Investments Ltd., 12,75% владеет ООО "Восточно-европейская отельная компания", а ООО "Олстар Хоспителити Групп (Юнион)" принадлежит 16,33% ПАО.

Источник.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты|Лучшие инвест идеи на 2017 год|Инвестирую в Бизнес с Китаем! Прибыль от 1.5% в день|Инвестирую через MONHYIP-лучший рефбек
bizneser на форуме  
Ответить
Метки
покупка
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:41
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
"Евросеть", "Связной", "Мегафон" и "Вымпелком" прекратили закупки Samsung assss Новости в мире финансов и инвестиций 101 13.12.2016 12:35
"Мы Родину не продаем". "Антонов" прокомментировал "продажу" Китаю "Мрии" Влад555 Политика и экономика 75 08.09.2016 15:29
Премьер-министр Украины озвучил сумму исков "Нафтогаза" к "Газпрому" O.Andru Новости в мире финансов и инвестиций 3 02.05.2015 23:02
"Раскредитование" - проект "Надежда" ПО"Русь-Самара" Golodranec Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 5 17.01.2015 13:11

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
rainbow-money.biz - rainbow-money
От svirepost в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар tigr
Acke World Management Corp - ackeworld.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар lintrix
Macau FX-macau-fx.com
От lintrix в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Toyo Funds - www.toyofunds.com
От str8er в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар MyGarant
Порошенко: через два года Украине не будет нужен российский газ
От MyGarant в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар all-hyips
Paid Wallet - paidwallet.com
От all-hyips в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube