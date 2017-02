Киевский Отельный комплекс "Русь" покупает 24,95% акций "Премьер Палаца"

ООО "Отельный комплекс "Русь" собирается купить 365 млн. 966,6 тыс. простых именных акций ПАО "Отель "Премьер Палац".



В системе раскрытия информации НКЦБФР указано, что номинальная цена простых именных акций ПАО "Отель "Премьер Палац" составляет 0,25 грн./шт.



Следует отметить, что обе столичные гостиницы входят в сеть гостиниц Premier Hotels and Resorts, которой управляет ООО "Премьер Интернешнл" (Киев).



Гостиничный оператор ООО "Премьер Интернешнл" располагает сетью, состоящей из 18 2-5-тизвездочных гостиниц под брендами Premier Palace Hotels, Premier Hotels, Premier Compass Hotels в 13 населенных пунктах Украины.



ООО "Отельный комплекс "Русь", которому принадлежит одноименная гостиница, было основано в 2007 году. По данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, на 1 февраля 2017 года 90,5% общества принадлежали кипрской компании "Бакрел Энтерпрайзес Лимитед", а остальные 9,5% - киевскому ООО "Венчурные инвестиционные проекты". Конечным бенефициаром числится Инна Цувалиакиду.



ПАО "Отель "Премьер Палац", в свою очередь, было зарегистрировано в 2004 году. По последним данным, более 62% гостиницы контролирует компания Pumori Enterprises Investments Ltd., 12,75% владеет ООО "Восточно-европейская отельная компания", а ООО "Олстар Хоспителити Групп (Юнион)" принадлежит 16,33% ПАО.



