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Разработчик игр Disruptor Beam привлек $8.5 миллионов

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Разработчик игр Disruptor Beam привлек $8.5 миллионов


Расположенная в Фремингхеме, Массачусетс, США, компания Disruptor Beam, занимающаяся преобразованием развлекательных брендов в игры на мобильных устройствах, получила 8,5 миллионов долларов финансирования в Серии Б. Раунд возглавили GrandBanks Capital и Romulus Capital при участии нескольких других инвесторов.

Компания намерена использовать привлеченные средства для своего развития и на разработки новых игр в 2017 году.



Основанная ветераном игровой индустрии и предпринимателем Джоном Рэдоффом, Disruptor Beam объединяет поклонников популярных франшиз, включая "Игру престолов", "Звездный путь" и "Ходячих мертвецов" с помощью увлекательных и захватывающих игр, в которые можно играть на различных мобильных устройствах, а также в Фейсбуке.



В 2013 году компания выпустила "Игру престолов. Восхождение", в январе увидела свет игра "Звездный путь. Хронология" и в 2017 году будет выпущена игра "Ходячие мертвецы: Путь к войне". Более 15 миллионов человек играют в игры компании Disruptor Beam.


Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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