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Курс гривны в 2017-м: прогнозы

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Курс гривны в 2017-м: прогнозы


В ноябре 2016-го Национальный банк Украины изменил правила расчета курса гривны. Ранее он отражал курс по сделкам между банками, банками и их клиентами, банками и НБУ, НБУ и его клиентами. Нынешний расчет включает исключительно соглашения между банками, банками и НБУ. Более того, обновлены списки для ежедневного и ежемесячного установления официального курса гривны к иностранным валютам в зависимости от структуры внешней торговли Украины, курсов иностранных валют и банковских металлов.

Получается, что Нацбанк старается контролировать курс и устанавливает "желаемые" цифры, которые и его, и правительство устраивают. Следовательно, украинцы покупают валюту на черном рынке. Такое положение дел только усугубляет состояние банковской системы.

27,2 грн/долл. – курс гривны, утвержденный в проекте бюджета на 2017 год. Консенсус-прогноз украинских экспертов из компаний ICU, Фонд Разумкова, Эксперт-Рейтинг, Центр Перспективных исследований, CASE-Украина, Concorde Capital и Фонд Блейзера прогнозирует только в феврале 27,38 грн/долл. Видимо, очередные курсовые рекорды не за горами.

На Ваш взгляд, что ожидает гривну в нынешнем году?
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Метки
будущее гривны, девальвация гривны, курс гривны, прогнозы, финансы
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