OptimaBit - optimabit.net Старт 02/02/2017



языки: EN / RU



Новый проект: OptimaBit

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

Мы - Optimabit, Ltd, компания, расположенная в Великобритании, занимающаяся торговлей криптовалютами и операциями облачной добычи и делящаяся прибылью со своими участниками. Мы создали эту компанию, чтобы дать всем возможность зарабатывать деньги торговлей криптовалютами и облачной добычей, даже тем, кто не понимает технических аспектов того, как это работает.



+ Информация о компании

Цитата: + Company name: OptimaBit, Ltd.

+ Address: 24 Bedford Row, London, U.K. WC1R 4TQ

+ Phone number: +44 7481347486 (SMS)

+ Email: support@optimabit.net + Планы: Цитата: 3% В ДЕНЬ на 60 ДЕНЬ



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash.

* Минимальный депозит: $10-$50000

* Реф. программа: 5%

* DDoS защита: DDOS-GUARD

* Скрипт: GoldCoders - Licensed

* SSL: GRENBAR - COMODO EV SSL

* Выплаты: Manual

Цитата: U12518233 (Optimabit)

Рейтинг Trust Score: 0.2 point(s)

Верификация аккаунта: Верифицирован Цитата: Check GoldCoders' HYIP Manager License

optimabit.net - Licensed



+ Whois

Цитата: Name Server: NS1.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS2.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS3.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS4.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS5.DDOS-GUARD.NET

Name Server: NS6.DDOS-GUARD.NET



IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador



Registrar: ENOM, INC.

Domain: Created on 2016-07-20 - Expires on 2018-07-20 - Updated on 2016-11-29

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 100 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U12518233. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to OptimaBit User MYHYIPSNET.. Date: 05:45 02.02.17. Batch: 162729319.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

