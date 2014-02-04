Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Вред платы за сообщения

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Старый Сегодня, 02:59
#1
Специалист
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 04.02.2014
Сообщений: 674
Благодарностей: 1,091
КП: 0.578
Вред платы за сообщения
Буду краток. Считаю оплату за сообщения вредной "фишкой", ибо появилось много пользователей, которые "набивают посты" и готовы ради мизерной премии писать много однотипных сообщений "ни о чем".

Это видно по тому, что человек заходит и пишет в десятке тем (минимум) без какой-то полезной инфы, либо повторяя ее из сообщения в сообщение. Это утомляет прорываться сквозь "набивку постов".

Я здесь ради общения с теми, кому есть, что сказать, а не читать "фигню". Это мое личное мнение.
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