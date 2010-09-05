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Сколково окажет поддержку наиболее интересным fashion-проектам

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Сколково окажет поддержку наиболее интересным fashion-проектам


16-17 марта 2017 года в Москве намечено проведение инновационной международной конференции FashionFuturum, которая пройдёт в ЦВЗ «Манеж». Главными спонсорами конкурса являются: Департамент культуры столицы, Национальная палата моды, Министерство промышленности РФ, а также Фонд «Сколково», которые впервые обратил свой интерес в сторону моды.

На своём стенде, Сколково планирует организовать показ инновационных работ в сфере fashion-индустрии: индивидуальные взгляды на выбор гардероба, современные технологии, использующиеся при изготовлении одежды и обуви, использование новых средств в косметологии, «умные» материалы, «вечная» одежда и т.д.

Как отмечает Екатерина Иноземцева, первый заместитель президента «Сколково», индустрия красоты находится на пороге технологического прорыва, поэтому многие мировые инвестиционные проекты начинают работать именно в этом направлении. Современные ткани, «умные» аксессуары, инновационные технологии, применяемые в проектировании и изготовлении различных предметов гардероба, роботизированные конвейеры по производству одежды и т.д. – всё это представляет собой огромное поле для изучения и инвестиций.

Согласно намеченному плану, Фонд «Сколково» планирует догнать основных лидеров рынка, а также занять ещё не освоенные ниши в плане производства новых видов аксессуаров и инновационных технологий их моделирования.

Стоит отметить, что на конференцию FashionFuturum съедутся ведущие мировые дизайнеры и модельеры. Исходя из этого, любой стартап может получить мировую огласку и получить соответствующие гранты на реализацию своей программы.



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