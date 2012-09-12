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Какой госбанк продадут первым — Минфин

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Старый Сегодня, 21:01
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
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Какой госбанк продадут первым — Минфин
Какой госбанк продадут первым — Минфин


Государство намерено снизить свою долю в банковском секторе страны


Следующим украинским банком, который будет приватизирован станет «Укргазбанк». Все технические аспекты его приватизации уже готовы, не хватает только покупателя.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Юрий Буца.

Он также добавил, что государство намерено снизить свою долю в банковском секторе страны.


Министерство финансов намерено провести приватизацию в среднесрочной перспективе. Будет ли госпакет акций банка продан полностью или частично — неизвестно, но оба варианта возможны с юридической точки зрения.


Приватизация «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка», по словам чиновника, пока невозможна из-за необходимости изменения их системы корпоративного управления, а для этого нужен соответствующий закон, который должна принять Верховна Рада.

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Старый Сегодня, 21:08
#2
Мастер
 
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Старый Сегодня, 22:29
#3
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Re: Какой госбанк продадут первым — Минфин
"Приватбанк" национализировали, «Ощадбанк» и «Укрэксимбанк» приватизируют. Сплошные пертурбации в банковской сфере Украины.
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