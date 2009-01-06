61% трудоспособных граждан России должны банкам

61% трудоспособных граждан России должны именно банкам.
Цитата:
Это легко увидеть по статистике, которую, в частности, приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Из контекста комментария его генерального директора Даниэля Зеленского, следует, что 61% трудоспособных граждан России (а это почти 45 млн человек) должны именно банкам.
Долг в 50 тысяч рублей и выше имеют, вероятно, значительное число работающих россиян. ОКБ приводит пример республики Алтай, где, по статистике, самый низкий средний уровень кредитов в России. Так вот, сумма среднего (подчеркну это!) кредита на одного человека в этом регионе составляет 106 тысяч рублей. Соответственно в других регионах РФ этот показатель еще выше.