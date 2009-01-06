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61% трудоспособных граждан России должны банкам

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Старый Сегодня, 20:03
#1
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награды Волшебный горшочек 
61% трудоспособных граждан России должны банкам
61% трудоспособных граждан России должны именно банкам.

Цитата:
Это легко увидеть по статистике, которую, в частности, приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ). Из контекста комментария его генерального директора Даниэля Зеленского, следует, что 61% трудоспособных граждан России (а это почти 45 млн человек) должны именно банкам.

Долг в 50 тысяч рублей и выше имеют, вероятно, значительное число работающих россиян. ОКБ приводит пример республики Алтай, где, по статистике, самый низкий средний уровень кредитов в России. Так вот, сумма среднего (подчеркну это!) кредита на одного человека в этом регионе составляет 106 тысяч рублей. Соответственно в других регионах РФ этот показатель еще выше.


Источник:
http://www.rosbalt.ru/blogs/2017/02/01/1588259.html
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Последний раз редактировалось Room; Сегодня в 20:07.
Room вне форума  
Старый Сегодня, 20:39
#2
Специалист
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
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Сообщений: 767
Благодарностей: 129
КП: 0.172
Re: 61% трудоспособных граждан России должны банкам
Если честно и не удивительно, вначале культивировали « 0е кредиты» и легкие займы, а когда народ набрал констатируют факты , вай как много.
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simon4 вне форума  
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