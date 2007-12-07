Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бездепозитный бонус 20$ от ArenaFX (купоны)

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Старый Сегодня, 18:18
#1
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Имя: Евгений
Пол: Мужской
Регистрация: 07.12.2007
Сообщений: 12,206
Благодарностей: 5,986
Записей в блоге: 21

награды Волшебный горшочек Ветеран MMGP.RU 
Бездепозитный бонус 20$ от ArenaFX (купоны)


Этот бонус не раздается компанией просто так, а лишь выдается по купонам клиентам, совершим совокупный торговый оборот на счете в 5 лотов.

Основные условия бонуса:
  • Для получения и активации купона нужно зарегистрировать личный кабинет и открыть торговый счет в компании Arena FX. При регистрации личного кабинета необходимо в графу «Код купона» вбить полученный Вами код купона.
  • Бонус 20$ начисляется только новым клиентам компании с регистрацией личного кабинета после даты получения купона его обладателем.
  • Бонус становится доступным к выводу если суммарный объем закрытых сделок превысит 10 стандартных лот (учитываются сделки по всем доступным торговым инструментам, открытие и закрытие которых производилось после начисления бонуса на счет).
  • При просадке в первую очередь списываются собственные средства клиента.


Получали ли Вы купоны или раздавали сами ?
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Последний раз редактировалось Aisller; Сегодня в 18:22.
Aisller на форуме  
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