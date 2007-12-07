Бездепозитный бонус 20$ от ArenaFX (купоны)

Этот бонус не раздается компанией просто так, а лишь выдается по купонам
клиентам, совершим совокупный торговый оборот на счете в 5 лотов
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Основные условия бонуса:
Получали ли Вы купоны или раздавали сами ?
- Для получения и активации купона нужно зарегистрировать личный кабинет и открыть торговый счет в компании Arena FX. При регистрации личного кабинета необходимо в графу «Код купона» вбить полученный Вами код купона.
- Бонус 20$ начисляется только новым клиентам компании с регистрацией личного кабинета после даты получения купона его обладателем.
- Бонус становится доступным к выводу если суммарный объем закрытых сделок превысит 10 стандартных лот (учитываются сделки по всем доступным торговым инструментам, открытие и закрытие которых производилось после начисления бонуса на счет).
- При просадке в первую очередь списываются собственные средства клиента.