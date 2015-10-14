Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Glloriya.com - glloriya

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Обсуждение таких проектов, как кассы взаимопомощи, удвоители, матрицы, пирамиды, псевдоигры и других подобных, для заработка в которых необходимо привлекать новых участников и которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:17
#1
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 118
Благодарностей: 33
КП: 0.000
Glloriya.com - glloriya
Я не админ проекта. Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям.

GLLORIYA

Старт проекта 01 февраля 2017 года

О проекте Glloriya
Цитата:
Чтобы зарабатывать с умом, сначала нужно купить ум. Трендовый робот и является таким вложением. Наша брокерская компания принимает и размещает ваши капиталы, руководствуясь вашими интересами и делая ставку на новейшие технологии. Разработанная специалистами интеллектуальная программа следит за изменениями на рынке, анализирует их и с большой долей вероятности делает прогноз наиболее выгодных инвестиций. Современные реалии таковы, что те, кто действует по старинке, остаются в арьергарде. Говоря проще, без роботов вы – аутсайдеры. Ещё проще: без программы у вас не будет денег. Путь к успеху – вовремя поймать волну и освоиться в океане новых возможностей....
Тарифы
Glloriya 6% в день бессрочно от 10$ до 1000$
DAX 115-232% за 72 часа от 1$ до 1000$

Другие тарифы откроются в дальнейшем, они предусмотрены
DAX 110-164% за 48 часов от 1$ до 1000$
DAX 105-130% за 24 часа от 1$ до 1000$



Партнерская программа
Glloriya 6% - 10% от вашего партнера
DAX 115-232% - 5% от вашего партнера
DAX 110-164% - 3% от вашего партнера
DAX 110-164% - 3% от вашего партнера

Платежные системы
AdvCash, Payeer, PerfectMoney, Qiwi Wallet, Yandex Money
Минимальная сумма на вывод: $0.02
Максимальная сумма на вывод: $1000

Мой вклад

В соответствии с открытым тарифом
01.02.2017 17:15:31
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добавлено через 29 минут
Проект заинтересовал разумным началом без предстарта и с лимитами. Пока открыт лимит на 72 часа до 4.99$
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Последний раз редактировалось elmartyan; Сегодня в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
elmartyan на форуме  
Старый Сегодня, 19:17
#2
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Павлоград
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,112
Благодарностей: 234
КП: 0.162
Re: Glloriya.com - glloriya
Цитата:
Современные реалии таковы, что те, кто действует по старинке, остаются в арьергарде. Говоря проще, без роботов вы – аутсайдеры.
во закрутили... аж неловко стало

да и с планами непонятки, навряд ли другие откроются
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svn1975 на форуме  
Старый Сегодня, 19:26
#3
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.10.2015
Сообщений: 118
Благодарностей: 33
КП: 0.000
Автор темы Re: Glloriya.com - glloriya
Не думаю что админ будет скамить, собрав по 4.99. Так что расслабьтесь и уже смотрите по желанию
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elmartyan на форуме  
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