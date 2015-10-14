Glloriya.com - glloriya

Я не админ проекта. Тема создана для ознакомления и не является призывом к действиям.
GLLORIYA
Старт проекта 01 февраля 2017 года
О проекте Glloriya
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Чтобы зарабатывать с умом, сначала нужно купить ум. Трендовый робот и является таким вложением. Наша брокерская компания принимает и размещает ваши капиталы, руководствуясь вашими интересами и делая ставку на новейшие технологии. Разработанная специалистами интеллектуальная программа следит за изменениями на рынке, анализирует их и с большой долей вероятности делает прогноз наиболее выгодных инвестиций. Современные реалии таковы, что те, кто действует по старинке, остаются в арьергарде. Говоря проще, без роботов вы – аутсайдеры. Ещё проще: без программы у вас не будет денег. Путь к успеху – вовремя поймать волну и освоиться в океане новых возможностей....
Glloriya 6% в день бессрочно от 10$ до 1000$
DAX 115-232% за 72 часа от 1$ до 1000$
Другие тарифы откроются в дальнейшем, они предусмотрены
DAX 110-164% за 48 часов от 1$ до 1000$
DAX 105-130% за 24 часа от 1$ до 1000$
Партнерская программа
Glloriya 6% - 10% от вашего партнера
DAX 115-232% - 5% от вашего партнера
DAX 110-164% - 3% от вашего партнера
DAX 110-164% - 3% от вашего партнера
Платежные системы
AdvCash, Payeer, PerfectMoney, Qiwi Wallet, Yandex Money
Минимальная сумма на вывод: $0.02
Максимальная сумма на вывод: $1000
Мой вклад
В соответствии с открытым тарифом
01.02.2017 17:15:31
1485958513423
299,40 руб.
Распечатать чек
299,40 руб.
Visa QIWI Wallet +79374701ххх
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добавлено через 29 минут
Проект заинтересовал разумным началом без предстарта и с лимитами. Пока открыт лимит на 72 часа до 4.99$