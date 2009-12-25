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Интерес к Биткойну в Латинской Америке стремительно растет на фоне миграционной полит

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Интерес к Биткойну в Латинской Америке стремительно растет на фоне миграционной полит

Политическая парадигма избранного президента США Дональда Трампа отличается жесткой позицией в отношении урегулирования положения мигрантов — не только в отношении выходцев из мусульманских стран, но и в отношении граждан соседней Южной Америки.

Латиноамериканские предприниматели уже начинают искать способы облегчения ожидающегося экономического давления.В Аргентине, Бразилии, и Мексике наблюдается существенный рост объема биткойн-торгов, который по данным местной трейдинговой пиринговой платформы LocalBitcoins, в среднем, в два раза превысил показатели предыдущих месяцев. В Чили, Колумбии и Венесуэле увеличение объема операций в биткойнах происходит еще более драматически.

В Мексике, экономика которой больше всего пострадает от торговых санкций, анонсированных администрацией Трампа, в январе наблюдался резкий рост интереса к криптовалютам. Карлос Рикон, обозреватель криптовалютного издания Coinmonitor отметил рост посещаемости ресурса на 110% за один месяц.

В то время, как в Мексике биткойн-сообщество активно растет, в Аргентине темпы развития биткойна впечатляют еще больше. Сооснователь Биткойн-центра в Буэнос-Айресе Франко Амати cвидетельствует о большом интересе к покупке криптовалюты:

Мы наблюдаем повышенную активность пользователей, нас засыпают вопросами, характерными для начинающих пользователей, например, как купить биткойны и что почитать о них. То же самое происходит и в фейсбук-сообществе, которое сейчас насчитывает 13 300 пользователей, люди постоянно спрашивают, где купить биткойны”.

Источник: Cointelegraph
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Метки
биткоин, бразилия, новости, сша
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