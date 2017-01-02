Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Petrolia - Petrolia.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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#1
Hyip-Cruiser.com
Премиум
 
Аватар Hyip-Cruiser
 
Пол: Мужской
Адрес: Интернет
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2007
Сообщений: 53,993
Благодарностей: 5,583
КП: 0.455

награды Ветеран MMGP.RU 
Petrolia - Petrolia.biz
Petrolia - Petrolia.biz

Старт - 26.01.2017

Цитата:
Наша программа предназначена для людей, желающих достичь их финансовой свободы, но не могут этого сделать, потому что они не финансовые эксперты.
petrolia.biz является долгосрочная высокая выработка частная программа кредита, подкрепленные торговый рынок Форекс и инвестирования в различные фонды и мероприятия. Прибыль от этих инвестиций используется для улучшения нашей программы и повышения ее устойчивости в долгосрочной перспективе.
План: 1.6 - 2.6% в день в течении 6 дней

Мин/Макс: $10 / $300
Реф: 1%
Вывод: Instant
ЭПС: PM, AdwCash, BTC, PAYEER

Домен: NAMECHEAP, INC., 21 Jan 2017 - 20 Jan 2018
Хостинг: IPs used by the customers of voxility.com
SSL:PositiveSSL COMODO CA Limited, valid: 2017-01-23 - 2018-01-23

Date : 02/01/2017 12:19
From/To Account : U13880107
Amount : -60.00
Currency : USD
Batch : 162636939
Memo : Shopping Cart Payment. New deposit from hyipcruiser.

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Старый Сегодня, 17:13
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 172
Благодарностей: 23
КП: 0.000
Re: Petrolia - Petrolia.biz
в самом начале бы вложил возможно, а теперь уже риск, так как у проекта нет даже лого
__________________
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smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 17:24
#3
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 27.12.2015
Сообщений: 4
Поблагодарили: 1 раз
КП: 0.000
Re: Petrolia - Petrolia.biz
Вообще ни о чем
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aakiif на форуме  
Старый Сегодня, 17:47
#4
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 33
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,664
Благодарностей: 4,462
КП: 0.005
Re: Petrolia - Petrolia.biz
что это за белостраничный шлак позорище
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Старый Сегодня, 17:48
#5
Топ Мастер
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Регистрация: 08.02.2010
Сообщений: 10,313
Благодарностей: 29,418
КП: 0.162

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