Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
Сегодня, 14:57
Сегодня, 14:20
#
1
Профессионал
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 3,174
Благодарностей: 361
Union Тrade - uniontrade.io
Старт 01/02/2017
языки: EN / RU Я не админ!
Описание программы
Цитата:
Открытое акционерное общество UnionТrade (Великобритания) в качестве автономной бизнес-единицы существует всего несколько месяцев. Однако юность нашей компании – главное доказательство ее опыта и большого потенциала. Основанием для преобразования UnionТrade в самостоятельную структуру стали высокая производительность и компетентность команды, продемонстрированные в 2015-2016 годах, в то время как для многих участников рынка данный период стал непростым испытанием.
+ Планы:
Цитата:
2 % daily for 7 days
2.5 % daily for 14 days
3.1 % daily for 21 day
3.8 % daily for 28 days
4.6 % daily for 35 days
5.5 % daily for 42 days
150 % after 15 days
190 % after 20 days
240 % after 25 days
300 % after 30 days
Цитата:
* Принимает:
Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash, NIXMONEY.
* Минимальный депозит: 5%-2%-1%
* Реф. программа: 25% - 20000$
* DDoS защита: Ddos-guard Ecuador
* Скрипт: Unique Script
* SSL: COMODO CA Limited
* Выплаты: Manual
+ Whois
Цитата:
Name Server:
ns1.ddos-guard.net
Name Server: ns2.ddos-guard.net
Name Server: ns3.ddos-guard.net
Name Server: ns4.ddos-guard.net
IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador
Domain: Expires on 2018-01-24
+ Мой вклад:
Цитата:
The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U12773420. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 10:18 01.02.17. Batch: 162619752.
>> Посмотреть и Зарегистрироваться << Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!
Последний раз редактировалось myhyipsnet; Сегодня в
14:48.
Сегодня, 14:35
#
2
Топ Мастер
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 23,213
Благодарностей: 12,768
награды
Re: Union Тrade - uniontrade.io
тут не h-script
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Вмечте (new Elevrus)
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Сегодня, 14:50
#
3
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 168
Благодарностей: 22
Re: Union Тrade - uniontrade.io
надо присмотреться за движухой
Сегодня, 14:52
#
4
Специалист
Имя:
Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Павлоград
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,111
Благодарностей: 233
Re: Union Тrade - uniontrade.io
Цитата:
Сообщение от
myhyipsnet
* Минимальный депозит: 5%-2%-1%
* Реф. программа: 25% - 20000$
в спешке бред получился..
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Сегодня, 14:57