Union Тrade - uniontrade.io Старт 01/02/2017



языки: EN / RU



Новый проект: Union Тrade

Я не админ!





Описание программы

Цитата:

Открытое акционерное общество UnionТrade (Великобритания) в качестве автономной бизнес-единицы существует всего несколько месяцев. Однако юность нашей компании – главное доказательство ее опыта и большого потенциала. Основанием для преобразования UnionТrade в самостоятельную структуру стали высокая производительность и компетентность команды, продемонстрированные в 2015-2016 годах, в то время как для многих участников рынка данный период стал непростым испытанием.



+ Планы: Цитата:

2 % daily for 7 days

2.5 % daily for 14 days

3.1 % daily for 21 day

3.8 % daily for 28 days

4.6 % daily for 35 days

5.5 % daily for 42 days

150 % after 15 days

190 % after 20 days

240 % after 25 days

300 % after 30 days



Цитата: * Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash, NIXMONEY.

* Минимальный депозит: 5%-2%-1%

* Реф. программа: 25% - 20000$

* DDoS защита: Ddos-guard Ecuador

* Скрипт: Unique Script

* SSL: COMODO CA Limited

* Выплаты: Manual

+ Whois

Цитата: Name Server: ns1.ddos-guard.net

Name Server: ns2.ddos-guard.net

Name Server: ns3.ddos-guard.net

Name Server: ns4.ddos-guard.net



IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador



Domain: Expires on 2018-01-24

+ Мой вклад:

Цитата: The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U12773420. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 10:18 01.02.17. Batch: 162619752.

>> Посмотреть и Зарегистрироваться <<



Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.

Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.

Я не несу ответственности за ваши решения!

