Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Union Тrade - uniontrade.io

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:20
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 3,174
Благодарностей: 361
КП: 0.000
Union Тrade - uniontrade.io
Старт 01/02/2017

языки: EN / RU

Новый проект: Union Тrade

Я не админ!


Описание программы
Цитата:

Открытое акционерное общество UnionТrade (Великобритания) в качестве автономной бизнес-единицы существует всего несколько месяцев. Однако юность нашей компании – главное доказательство ее опыта и большого потенциала. Основанием для преобразования UnionТrade в самостоятельную структуру стали высокая производительность и компетентность команды, продемонстрированные в 2015-2016 годах, в то время как для многих участников рынка данный период стал непростым испытанием.
+ Планы:
Цитата:

2 % daily for 7 days
2.5 % daily for 14 days
3.1 % daily for 21 day
3.8 % daily for 28 days
4.6 % daily for 35 days
5.5 % daily for 42 days
150 % after 15 days
190 % after 20 days
240 % after 25 days
300 % after 30 days

Цитата:
* Принимает: Perfect Money, Payeer, BitCoin, AdvCash, NIXMONEY.
* Минимальный депозит: 5%-2%-1%
* Реф. программа: 25% - 20000$
* DDoS защита: Ddos-guard Ecuador
* Скрипт: Unique Script
* SSL: COMODO CA Limited
* Выплаты: Manual

+ Whois
Цитата:
Name Server: ns1.ddos-guard.net
Name Server: ns2.ddos-guard.net
Name Server: ns3.ddos-guard.net
Name Server: ns4.ddos-guard.net

IP Location: - Guayas - Guayaquil - Ddos-guard Ecuador

Domain: Expires on 2018-01-24

+ Мой вклад:
Цитата:
The amount of 200 USD has been withdrawn from your Perfect Money account. Accounts: U4227222->U12773420. Memo: Shopping Cart Payment. . Date: 10:18 01.02.17. Batch: 162619752.

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Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
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Последний раз редактировалось myhyipsnet; Сегодня в 14:48.
myhyipsnet на форуме  
Старый Сегодня, 14:35
#2
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 23,213
Благодарностей: 12,768
КП: 0.383

награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: Union Тrade - uniontrade.io
тут не h-script
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Vovan356 на форуме  
Старый Сегодня, 14:50
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 168
Благодарностей: 22
КП: 0.000
Re: Union Тrade - uniontrade.io
надо присмотреться за движухой
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smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 14:52
#4
Специалист
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Павлоград
Инвестирую в: Интернет-биржи
Регистрация: 05.04.2016
Сообщений: 1,111
Благодарностей: 233
КП: 0.162
Re: Union Тrade - uniontrade.io
Цитата:
Сообщение от myhyipsnet Посмотреть сообщение
* Минимальный депозит: 5%-2%-1%
* Реф. программа: 25% - 20000$
в спешке бред получился..
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Долгоиграющий почасовик
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svn1975 на форуме  
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