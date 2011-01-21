Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Eclipse2X - eclipse2x.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 10:54
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.06.2016
Сообщений: 2,282
Благодарностей: 472
КП: 0.000
Eclipse2X - eclipse2x.com
Я не админ!
Старт проекта 1.02.2017

Легенда(google перевод):
Цитата:
Биткойн является одним из наиболее запутанных явлений в мире. Некоторые люди думают, что это деньги, другие считают, что это платежная система, многие рассматривают его в качестве протокола технологии, и глупо видеть его в качестве схемы Понци.

Все мы знаем, что Bitcoin это игра-чейнджер. Криптовалюта вызвала большой ненасильственную революцию в мире никогда не видел. То, что было нормально устаревает. То, что было централизовано в настоящее время децентрализована.
Bitcoin, в той или иной форме, здесь , чтобы остаться. Мы хотим продвигать революцию Bitcoin в популярной культуре. Мы первые дублер распределены ветеран предприниматель группы. Основное внимание на ускорении эко-системы цифровой валюты. Мы хотим , чтобы это первый фонд , который сосредотачивается исключительно на децентрализованных применений протокола Bitcoin. Мы только платформу , чтобы предоставить возможность присоединиться к нашей системе для всех и принять участие в этой платформе. Оба предприниматели и инвесторы начали серьезно относиться к Bitcoin, и сети , такие как Eclipse2X идеале сделать это намного проще присоединиться к нашей платформе. Eclipse2X не формальный фонд, поэтому Bitcoins обведены от одного инвестора к другому.
Тарифные планы:

4.17% ежечасно в течение 36 часов ROI 150%


Мин.депозит:0.01BTC
Платежная система:Bitcoin
Pеферальная программа:15%
Тип выплат:автомат
Работает живой чат


SSL : COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA
Hoster : NameCheap
Registrar : WhoisGuard
Name Servers:
dns1.namecheaphosting.com
dns2.namecheaphosting.com


Ознакомиться с проектом

Тема создана для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.
Вся ответственность за сохранность ваших денег лежит только на вас.
Я не несу ответственности за ваши решения!

Действует предложение по рефбеку своим рефералам 100% 15% от суммы депозита
Моя реферальная ссылка: https://eclipse2x.com/crypto-58917f40060ff
Моя тема по реф.возврату: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4640...1#post11265017.
Мой вклад:0.2BTC Hash 73a7a8ee728c55725306562d7d1a5765bdcbed3bcf39988e6b 8ae766ed503c2b
__________________
HOUR BIT CLUB LTD - 7.2% в день - рефбек 5% от депа
BITMAGNET - 3.6% в день,0.15% в час - рефбек 5% от депа
Последний раз редактировалось davidd; Сегодня в 11:01. Причина: добавление
davidd вне форума  
Старый Сегодня, 11:02
#2
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 3,802
Благодарностей: 1,480
КП: 0.120
Re: Eclipse2X - eclipse2x.com
Депозит под ТС:

−0.0517 BTC

Hash
6c0911af3043c6706074066467f93b95e119daa01f1f443689 3d8935dea376c5
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maxsus на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 11:10
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Регистрация: 16.11.2015
Сообщений: 5,322
Благодарностей: 3,166
КП: 0.073
Re: Eclipse2X - eclipse2x.com
Депозит

You just sent 0.0500 BTC
c55e06b891650e4067f22d70a9fc2bb126dd95912fcdf0cbab 20a0b2635d5c5f
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Alexvv11 вне форума  
Старый Сегодня, 11:16
#4
Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дома
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 03.12.2013
Сообщений: 3,161
Благодарностей: 3,280
КП: 0.009
Re: Eclipse2X - eclipse2x.com
РИСКНУ:

−0.0300 BTC

Hash:
dca744bed56c5b6995926c9de4af14fe9a1d0eadbcb3d1ae62 9578a91afe0ff6
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Сергей Горин вне форума  
Старый Сегодня, 11:17
#5
Премиум
 
Аватар Kudasov1981
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Адрес: Чикаго
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.10.2015
Сообщений: 2,782
Благодарностей: 943
КП: 0.078
Re: Eclipse2X - eclipse2x.com
https://btc.blockr.io/tx/info/c1be5d...8b5df09c555913
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Kudasov1981 на форуме  
Старый Сегодня, 11:30
#6
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.01.2017
Сообщений: 14
Благодарностей: 2
КП: 0.000
Re: Eclipse2X - eclipse2x.com
играю 0.018btc Tx: 06ad11919b697da4b52642743b8b89e55816ccf09725707b2c b632772c583242
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Goodday2016 на форуме  
Старый Сегодня, 11:34
#7
Любитель
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 240
Благодарностей: 18
КП: 0.003
Re: Eclipse2X - eclipse2x.com
Подозрительный закидон
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gmoneypro на форуме  
Сказали спасибо:
Старый Сегодня, 11:39
#8
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 165
Благодарностей: 22
КП: 0.000
Re: Eclipse2X - eclipse2x.com
прям накинулись ребята)
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smile007 на форуме  
Старый Сегодня, 11:42
#9
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 15.01.2017
Сообщений: 20
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Eclipse2X - eclipse2x.com
Вот когда появится такой же, только с нормальными деньгами, а не битками
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WINDOF на форуме  
Старый Сегодня, 11:42
#10
Специалист
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Слава Украине!
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.12.2012
Сообщений: 791
Благодарностей: 446
КП: 0.001
Re: Eclipse2X - eclipse2x.com
Под ТС 0.012 ID трансакции: cf40a0eaa7a5dfb25db9cde5403b0bcfcd6306fe182efef310 dcebeacf875dbf
__________________
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jata на форуме  
Старый Сегодня, 11:46
#11
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.09.2016
Сообщений: 396
Благодарностей: 36
КП: 0.000
Re: Eclipse2X - eclipse2x.com
Депозит под ТС.
0.0600 BTC
Hash: 76af582ae00ad8874bf2519edf2c8db7ad6ed4065dee2d7099 3c171514f75b29
__________________
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sjavaxxl на форуме  
Старый Сегодня, 11:48
#12
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 20.11.2016
Сообщений: 136
Благодарностей: 3
КП: 0.000
Re: Eclipse2X - eclipse2x.com
Присоединился по рефке. Надеюсь на этот раз повезёт

Депозит 0.02 BTC

https://blockchain.info/ru/tx/983079...dace047fb37faf
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m7a5 на форуме  
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