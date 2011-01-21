Eclipse2X - eclipse2x.com

Биткойн является одним из наиболее запутанных явлений в мире. Некоторые люди думают, что это деньги, другие считают, что это платежная система, многие рассматривают его в качестве протокола технологии, и глупо видеть его в качестве схемы Понци.
Все мы знаем, что Bitcoin это игра-чейнджер. Криптовалюта вызвала большой ненасильственную революцию в мире никогда не видел. То, что было нормально устаревает. То, что было централизовано в настоящее время децентрализована.
Bitcoin, в той или иной форме, здесь , чтобы остаться. Мы хотим продвигать революцию Bitcoin в популярной культуре. Мы первые дублер распределены ветеран предприниматель группы. Основное внимание на ускорении эко-системы цифровой валюты. Мы хотим , чтобы это первый фонд , который сосредотачивается исключительно на децентрализованных применений протокола Bitcoin. Мы только платформу , чтобы предоставить возможность присоединиться к нашей системе для всех и принять участие в этой платформе. Оба предприниматели и инвесторы начали серьезно относиться к Bitcoin, и сети , такие как Eclipse2X идеале сделать это намного проще присоединиться к нашей платформе. Eclipse2X не формальный фонд, поэтому Bitcoins обведены от одного инвестора к другому.
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4.17% ежечасно в течение 36 часов ROI 150%
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Платежная система:Bitcoin
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