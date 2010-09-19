Алгоритмическая торговая платформа Feedvisor привлекла $20 млн инвестиций

Алгоритмическая торговая платформа Feedvisor быстро развивается и в настоящее время управляет товарами на общую сумму более $2 млрд., которые продаются через такие торговые площадки, как Amazon и eBay. Для того чтобы продолжить свое стремительное развитие, компания дополнительно привлекла $20 млн. во втором инвестиционном раунде, который был возглавлен венчурным фондом General Catalyst.
Платформа Feedvisor активно использует машинное обучение, чтобы отслеживать разнообразную динамику рынка и позволяет максимально увеличить прибыль продавцов с помощью динамических алгоритмов ценообразования. Кроме того, она обеспечивает продавцам своевременное пополнение запасов товаров.
Основанная в Израиле и имеющая офисы в Нью-Йорке и Сиэтле, компания привлекла новые инвестиции, которые возглавил венчурный фонд General Catalyst. В рамках текущего финансирования управляющий директор General Catalyst Ларри Бон присоединился к совету директоров компании.
Ларри Бон и General Catalyst сделали целый ряд инвестиций в стартапы в сфере электронной коммерции и бизнес-аналитики (Demandware, BigCommerce, Hubspot и GoodData), благодаря чему они имеют большой опыт и хорошо осведомлены относительно текущего положения дел на рынке покупки и продажи товаров через Интернет.
"Amazon изменил все: начиная с производства продукции и до ее последующего распределения между потребителями", – комментирует Ларри Бон.
В связи с дальнейшим расширением торговой площадки Amazon продавцы должны соблюдать определенные требования, чтобы оперативно продавать свою продукцию в розничной сети. Также Ларри Бон отметил, что продавцам нужны лучшие инструменты не только для формирования своих цен, но и для эффективного управления запасами и их своевременного пополнения.
По словам генерального директора Feedvisor Виктора Росенмана, платформа пользуется огромной популярностью у продавцов по целому ряду причин. Большинство клиентов Feedvisor регулярно продают свои товары на общую сумму более $1 млн., и компания вскоре собирается привлечь еще более крупных клиентов.
Для реализации данной цели компания планирует удвоить свой штат сотрудников и значительно расширить собственный офис в Нью-Йорке. "Для нас очень важно создать большее присутствие в Нью-Йорке", – отметил Ларри Бон. "Ведь это центр всей торговли и здесь находятся многие наши клиенты".
Текущий раунд финансирования увеличил общую сумму полученных Feedvisor инвестиций до $33 млн. В данном раунде также участвовали и многие действующие инвесторы, включая Square Peg Capital, JAL Ventures, Oryzn Capital и Micro Angel Fund.
Перевод специально для форума MMGP.ru
https://techcrunch.com/2017/01/31/feedvisor-20m-gc/
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