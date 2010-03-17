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Долой наличные: в Украине запускается новый мобильный NFC-кошелек

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Старый Сегодня, 21:35
#1
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Планета земля
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2012
Сообщений: 11,755
Благодарностей: 6,192
КП: 0.209

награды Волшебный горшочек 
Долой наличные: в Украине запускается новый мобильный NFC-кошелек
Долой наличные: в Украине запускается новый мобильный NFC-кошелек

Кредобанк запускает первый в Украине мобильный NFC-кошелек на цифровой платформе Mastercard


Долой наличные: в Украине запускается новый мобильный NFC-кошелек

Мобильный кошелек KredoPay работает на платформе MDES и превращает смартфон в устройство для бесконтактных платежей.

Как это работает?

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо загрузить приложение KredoPay на смартфон и добавить данные своей платежной карты Mastercard от Кредобанк.

После авторизации в приложении рассчитываться в торговых точках можно с помощью технологии бесконтактной оплаты Mastercard.

Сейчас сервис работает в тестовом режиме. С марта 2017 года приложение будет доступно всем держателям карт банка, у которых есть мобильные устройства с поддержкой технологии NFC, которые работают на операционной системе Android с версией 4.4 KitKat и выше.


Особенности решения

Платформа Mastercard Enablement Digital Services (MDES) была представлена в 2013 году. Сейчас ее используют эмитенты и сервисы цифровых кошельков в США и еще 18 европейских странах, в частности, такие гиганты, как Apple, Samsung и Google.




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moskva на форуме  
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Старый Сегодня, 22:01
#2
Любитель
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 23.11.2016
Сообщений: 476
Благодарностей: 65
КП: 0.059
Re: Долой наличные: в Украине запускается новый мобильный NFC-кошелек
Надеюсь это безопасно? Главное чтобы деньги с твоего счета никуда не пропали.
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Лалла на форуме  
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