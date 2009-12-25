Арестованные хакеры-сотрудники ФСБ работали на ЦРУ

Арестованные по делу о госизмене и хакерах сотрудники ФСБ передавали секретные сведения Центральному разведывательному управлению (ЦРУ) США.
"Начальника отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвиняют в том, что они, нарушив присягу, стали сотрудничать с ЦРУ", - заявил источник "Интерфакса". "Всего по делу арестованы четыре человека, а в качестве соучастников фигурируют до восьми человек. Обвинение предъявлено только четверым, остальные могут отделаться статусом свидетеля", - пояснил источник.
"Темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются. Каждый из фигурантов занимался своим делом: кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались", - подчеркнул другой источник.
Всю группу связывало то, что они знакомы друг с другом и имели отношение к IT-технологиям и информационной безопасности. "Причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию", - пояснил источник.
Лефортовский суд Москвы продлил до 8 марта арест журналиста Владимира Аникеева, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации и являющегося, по данным СМИ, организатором хакерской группы "Шалтай-Болтай". "Постановлением от 28 декабря 2016 г. мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Аникеева продлена до 8 марта 2017 г.", - заявила накануне пресс-секретарь суда Екатерина Краснова.
По ее словам, Аникееву предъявлено обвинение в неправомерном доступе к компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 3 ст. 272 УК РФ). Фигурант по ходатайству следствия взят под стражу 9 ноября прошлого года, добавила Краснова.
Фигурантами уголовного дела о взломе персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и известных предпринимателей, помимо Аникеева, стали еще пять человек. Среди них один из руководителей Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов и его заместитель Дмитрий Докучаев, а также бывший глава отдела расследований компьютерных происшествий "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.
Группа компьютерных взломщиков, именующих себя "Шалтай-Болтай" или "Анонимный интернационал", стала известна несколько лет назад. Группа занималась перехватом переписки и взломом аккаунтов высокопоставленных чиновников, крупных фирм и СМИ и продажей полученных данных.
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