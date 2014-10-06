Крест на ЕС поставят на Мальте.

Тереза Мэй решила инсценировать тонкий троллинг своих европейских партнеров.
9 марта, на острове Мальта, состоится саммит Евросоюза. Именно там, по предположению издания The Times, Соединенное Королевство, официально уведомит Брюссель, о запуске официальной процедуры выхода.
Информация основана на том, что правительство Великобритании обязано ставить Парламент в известность о предпринимаемых шагах по выходу из Евросоюза, что оно и сделало уведомив о дедлайне принятии законопроекта по выход, до 7 марта сего года.
Лондон, теперь уж точно - Гудбай!!!
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realnotstory специально для mmgp.ru