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Крест на ЕС поставят на Мальте.

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Старый Сегодня, 18:35
#1
Любитель
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Кемерово
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 07.09.2016
Сообщений: 422
Благодарностей: 46
КП: 0.079
Крест на ЕС поставят на Мальте.
Нажмите на изображение для увеличения Название: snapshot.jpg Просмотров: 7 Размер: 27.6 Кб ID: 177939

Тереза Мэй решила инсценировать тонкий троллинг своих европейских партнеров.

9 марта, на острове Мальта, состоится саммит Евросоюза. Именно там, по предположению издания The Times, Соединенное Королевство, официально уведомит Брюссель, о запуске официальной процедуры выхода.

Информация основана на том, что правительство Великобритании обязано ставить Парламент в известность о предпринимаемых шагах по выходу из Евросоюза, что оно и сделало уведомив о дедлайне принятии законопроекта по выход, до 7 марта сего года.

Лондон, теперь уж точно - Гудбай!!!
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realnotstory специально для mmgp.ru
realnotstory вне форума  
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Метки
европа
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