Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Bittwisted - bittwisted.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 15:02
#1
Модератор
 
Имя: Игорь
Пол: Мужской
Регистрация: 26.01.2009
Сообщений: 41,590
Благодарностей: 8,467
Записей в блоге: 8

награды Волшебный горшочек Продавец фантиков 
Bittwisted - bittwisted.biz
Я не админ,тема создана на условиях листинга.



Старт 31 января

Цитата:
КТО МЫ

Bit Twisted Limited достаточно молодая компания. Мы не имеем десятилетий опыта, а средний возраст наших сотрудников редко превышает 30 лет. Однако наша дружная команда имеет все необходимое для реализации финансовых проектов любого размера и любой сложности.

Большинство членов технической команды Bit Twisted Limited являются выпускниками технологических факультетов и давно знают друг друга. Тесное общение и сфокусированные интересы подтолкнули нас к объединению и старту небольшого бизнеса, который постепенно разрастается до уровня международной компании. В 2016 году мы купили первые десять ASIC майнеров, которые начали формировать нашу майнинговую сеть. Мы арендовали, а потом и выкупили, несколько складов на севере Великобритании, где организовали центр по обработке данных. За первый год нашей работы мы включили в нашу сеть более десятка майнинговых ферм, которые разбросаны по территории страны и подготовились к стремительному росту бизнеса.

В 2016 году мы зарегистрировали Bit Twisted Limited, это позволило нам привлекать новых партнеров и заниматься поисками инвестиций для дальнейшего развития. Как и любой бизнес, облачный майнинг нуждается в постоянном финансировании, это достаточно трудоемкий и затратный процесс. Вот почему мы предлагаем часть прибыли компании нашим инвесторам. Совместно мы построим устойчивый бизнес, который будет приносить прибыль не один десяток лет.
Планы
БАЗОВЫЙ
10% ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
Минимум: 0.001 BTC
Максимум: 300 BTC

ПРОДВИНУТЫЙ
12% ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
Минимум: 5 BTC
Максимум: 300 BTC

ПРЕМИУМ
15% ЕЖЕДНЕВНО НАВСЕГДА
Минимум: 15 BTC
Максимум: 300 BTC

Реф.программа 5%
Принимает биткойн

January 31 @ 02:00 PM
a1f6175da0b31c47986f1e70defc84991de2f4c44a9fb19304 56355844290186
1BJmqxvao26zV7tuFHfPdz8p1rDqUE1KR3
0.1071469


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Тема создана на условиях листинга для ознакомления и не является призывом к каким-либо действиям.Создание мною темы не даёт с моей стороны ни каких гарантий на получение вами прибыли и сроки работы.Вы сами решаете,что делать.Оценивайте риски самостоятельно.
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polaks вне форума  
Старый Сегодня, 15:21
#2
Топ Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 15.10.2012
Сообщений: 7,005
Благодарностей: 3,576
КП: 0.132
Re: Bittwisted - bittwisted.biz
не успел запуститься как стата уже готова )



к тому же ,не совсем понятно наличие флага Китая , если нет китайского языка )
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Старый Сегодня, 15:23
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Адрес: Дублин
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.01.2017
Сообщений: 186
Благодарностей: 11
КП: 0.000
Re: Bittwisted - bittwisted.biz
Тс, кто админ колись?)
будет игра?
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MarsGood на форуме  
Старый Сегодня, 15:39
#4
Мастер
 
Регистрация: 29.12.2014
Сообщений: 9,680
Благодарностей: 5,500
КП: 0.386
Re: Bittwisted - bittwisted.biz
Как то стремно с таким % заходить после месяца работы, даже со старта!
Посмотрим что тут как из нутри!
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