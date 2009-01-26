Bittwisted - bittwisted.biz

Bit Twisted Limited достаточно молодая компания. Мы не имеем десятилетий опыта, а средний возраст наших сотрудников редко превышает 30 лет. Однако наша дружная команда имеет все необходимое для реализации финансовых проектов любого размера и любой сложности.
Большинство членов технической команды Bit Twisted Limited являются выпускниками технологических факультетов и давно знают друг друга. Тесное общение и сфокусированные интересы подтолкнули нас к объединению и старту небольшого бизнеса, который постепенно разрастается до уровня международной компании. В 2016 году мы купили первые десять ASIC майнеров, которые начали формировать нашу майнинговую сеть. Мы арендовали, а потом и выкупили, несколько складов на севере Великобритании, где организовали центр по обработке данных. За первый год нашей работы мы включили в нашу сеть более десятка майнинговых ферм, которые разбросаны по территории страны и подготовились к стремительному росту бизнеса.
В 2016 году мы зарегистрировали Bit Twisted Limited, это позволило нам привлекать новых партнеров и заниматься поисками инвестиций для дальнейшего развития. Как и любой бизнес, облачный майнинг нуждается в постоянном финансировании, это достаточно трудоемкий и затратный процесс. Вот почему мы предлагаем часть прибыли компании нашим инвесторам. Совместно мы построим устойчивый бизнес, который будет приносить прибыль не один десяток лет.
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