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Россияне стали хуже платить по ипотеке

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Старый Сегодня, 14:28
#1
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Имя: Анна
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Россияне стали хуже платить по ипотеке
Ипотека, на которую банкиры сделали ставку как на наиболее надежный сегмент розничного кредитования, не оправдала ожиданий.



В 2016 году именно ссуды на приобретение жилья обеспечили рост кредитов физлицам, но они же показали самый высокий рост просрочки в количественном выражении. Такое открытие сделали бюро кредитных историй (БКИ) — по их данным, число ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, выросло на 20%, их объем достиг 160 млрд руб. Эксперты ждут продолжения роста из-за падения доходов населения.

Объединенное кредитное бюро (ОКБ, входит в топ-3 БКИ) проанализировало качество розничных кредитов. Лидером по проблемам стала ипотека. За 2016 год число просроченных (с первого дня) ипотечных кредитов увеличилось на 39%, до 114,1 тыс. шт. Самые низкие темпы роста были зафиксированы в сегменте кредитных карт — 3%, по кредитам наличными рост составил 10%, по автокредитам — 17%.

По данным ОКБ, количество ипотечных кредитов, просроченных более чем на 90 дней, увеличилось на 20%, до 42,3 тыс. шт. Сопоставимые данные приводят и в БКИ "Эквифакс" (также входит в топ-3): количество ипотечных кредитов с просрочкой свыше 90 дней выросло за 2016 год на 21%. В НБКИ также зафиксировали рост этого показателя, однако менее значительный — около 4,3%. ОКБ, "Эквифакс" и НБКИ консолидируют информацию более чем о 90% всех кредитов.

Данные БКИ о значительном росте числа просроченных ипотечных ссуд выглядят неожиданно. Обычно для оценки качества кредитов используется доля просрочки в совокупном объеме ссуд в денежном выражении. И по этому показателю качество ипотеки в 2016 году даже несколько улучшилось. Так, по данным Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК), на начало года просрочка по ипотечным кредитам свыше 90 дней составляла 3% от их совокупного объема, на 1 декабря 2016 года — 2,9%. Динамика объяснима: ипотечные кредиты — самые крупные (несколько млн руб.) и самые длинные розничные ссуды. Даже несколько просроченных платежей фактически не влияют на долю просрочки по российским стандартам бухучета, а при росте кредитования просрочка размывается новыми ссудами. За 11 месяцев 2016 года объем ипотечных кредитов увеличился на 11%. А вот в абсолютном выражении расхождения данных по просрочке по ипотеке свыше 90 дней у ЦБ и участников рынка БКИ не столь значительны. По информации ЦБ на 1 декабря 2016 года это 126 млрд руб. (данные по итогам года недоступны). По данным ОКБ — около 160 млрд руб. за весь 2016 год.

Банкиры стараются не признавать ухудшение качества ипотеки. В крупнейших банках на рынке ипотеки (топ-10) на запрос "Ъ" данных не предоставили, ограничившись общими комментариями.
Цитата:
"Мы не наблюдаем роста просроченных кредитов",—
сообщили в Сбербанке.

Банки группы ВТБ не отмечают ухудшения качества ипотечного портфеля, заверили в пресс-службе ВТБ.

По ипотеке у нас просрочка одна из самых низких по рынку, как и по всему портфелю,— сообщил член правления Газпромбанка Валерий Серегин.— У нас довольно жесткие риск-правила. Не сильно рос объем выдач, но мы и не взяли никаких плохих долгов.
Цитата:
"Мы такую тенденцию не фиксировали",—
сообщили в Связь-банке.

В "Дельта-кредите", Россельхозбанке и Райффайзенбанке не ответили на запрос "Ъ".

Лишь в двух банках признали некоторое ухудшение качества кредитов и то с оговорками.

Цитата:
Правильнее смотреть не на абсолютные значения, а на процент просрочки от объемов портфелей 2015 и 2016 годов,—
отметил руководитель дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко.
Цитата:
— Возможно, мы увидим небольшой рост просрочки, который нормален с учетом кризиса.
По словам зампреда правления Абсолют-банка Татьяны Ушковой, единственный сегмент, который показал рост по выдачам в 2016 году, это ипотека, доходы населения продолжают падать, поэтому, естественно, просрочка растет. Впрочем, госпожа Ушкова подчеркнула, что у банка просрочка в портфеле не выросла.

Цитата:
Между тем эксперты ожидают дальнейшего ухудшения качества ипотеки.
Хотя в 2015-2016 годах банки предъявляли более жесткие требования к заемщикам, есть вероятность того, что население не сможет обслуживать ранее взятые кредиты,—
говорит главный экономист компании "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.
Цитата:
— При падающих реальных доходах населения (по данным Росстата, сокращение с 2014 года — 8,9%) ипотека не может оставаться таким же качественным продуктом, как ранее.
По словам директора по развитию продуктов ОКБ Александра Ахломова, просрочка по беззалоговым кредитам уже достигла определенного дна, а на залоговых кредитах сказался отложенный эффект макроэкономическо

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Анна Чернобай на форуме  
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Старый Сегодня, 14:34
#2
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Имя: Сергей
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Инвестирую в: Свой бизнес
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Сообщений: 11,745
Благодарностей: 6,184
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награды Волшебный горшочек 
Re: Россияне стали хуже платить по ипотеке
Цитата:
Сообщение от Анна Чернобай Посмотреть сообщение
Ипотека, на которую банкиры сделали ставку как на наиболее надежный сегмент розничного кредитования, не оправдала ожиданий.
Ну конечно не ожидали они. Если доходы у россиян падают постоянно, на какие шиши они будут платить такие огромные суммы по ипотеке !
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moskva на форуме  
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