4 стартапа, анализирующих отзывы клиентов с помощью искусственного интеллекта

Ни для кого не секрет, что очень многие люди, покупая тот или иной товар, принимают решение, основываясь на отзывах других покупателей.
Для брендов отзывы важны не меньше (а может и больше), чем для их клиентов, так как они помогают понять настроения аудитории и предпринять нужные для своего развития шаги. Поэтому появляется все больше платформ для анализа отзывов для бизнеса.
Вот 4 стартапа, которые используют для этого технологии на основе искусственного интеллекта:
Revuze
Revuze фокусируется на анализе отзывов с точки зрения «здоровья» бренда и качества его продутов. Его решение находит и анализирует отклики людей об определенных товарах, услугах и компаниях, при этом определяя их впечатления, основываясь далеко не только на очевидных словах вроде «хорошо» или «отвратительно».
Aspectiva
Aspectiva предоставляет сбор обзоров и отзывов на основе определенного аспекта и их анализ по впечатлениям людей от этого аспекта. Все это делается с использованием машинного обучения и последующей ручной аналитики.
SmartMunk
SmartMunk фокусируется на анализе общего удовлетворения клиентов от использования продукта, а не на его определенных качествах, помогая компаниям фокусироваться именно на том, что радует или расстраивает клиентов.
SentiGeek
SentiGeek предлагает глубокий анализ отзывов для брендов, отвечая на вопросы о том, кто покупает продукты, что влияет на их впечатления от них, кому они нравятся и не нравятся, и как можно повлиять на мнение последних.
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