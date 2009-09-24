Bosch, Cisco, и другие: технологические гиганты создают протокол Blockchain-IoT



Интернет вещей (IoT) – это большая сеть связанных между собой автономных устройств, которая постепенно превращается в незаменимый компонент окружающей нас технологической инфраструктуры, что несёт в себе одновременно огромный потенциал и большой риск.



С одной стороны, переход он «немых» устройств к «умным» кардинально меняет наши представления об автоматизации и реакции окружающих нас предметов: самостоятельно передвигающиеся автомобили, квартиры, которые превращаются в саморегулирующую среду, и бытовая техника, автоматически подстраивающаяся под вкусы своего хозяина.



С другой стороны, любое присоединённое устройство автоматически становится новой мишенью атак злоумышленников, соответственно, появляются проблемы, связанные с увеличением количества устройств IoT, используемых в качестве инструментов наблюдения или в ботнетах.



На этом фоне очень актуальна новость об объединении нескольких крупнейших производителей оборудования и программного обеспечения со стартапами блокчейна для разработки протокола, который соединит устройства IoT с технологией блокчейна. Основателями консорциума стали три компании - Cisco, Bosch и Foxconn.



Идея объединения родилась на мероприятии New Horizons – саммите, посвящённом обсуждению блокчейна и интернета вещей, который состоялся в декабре 2016 года в городе Беркли, Калифорния.

Интерес к Интернету вещей уже продемонстрировали несколько крупных корпораций. Так, в последнем годовом отчёте компании Bosch под названием «Simply.Connected» говорится о планах стать «одной из ведущих мировых компаний в IoT», а производитель сетевого оборудования Cisco заявляет о своём ведущем положении на рынке совместимых с IoT сетей.



С другой стороны, производители электроники - например, компания Foxconn - исторически никак не связаны с данной областью. Что же заставило их объединиться со стартапами блокчейна?



Необходимость доверия



Интерес крупных производителей к блокчейну связан прежде всего с цепочками поставок, где криптографические подписи можно использовать для подтверждения подлинности товаров на всех этапах транспортировки.



Подтверждение подлинности соединённых с интернетом устройств приобретает для их производителей особое значение, поскольку они будут отправлять и получать данные через сеть. Даже при отсутствии сомнений в подлинности устройств, объективность отправляемых данных необходимо подтверждать; именно здесь может оказаться полезным преимущество подписания и подтверждения данных на каждом этапе пути.



Одним из крупных участников консорциума является провайдер интернет-безопасности Gemalto - компания, которая последние десять лет занимается вопросами безопасного межкомпьютерного взаимодействия, а сейчас применяет этот опыт в области блокчейна.

Технический директор Gemalto Джо Пиндар (Joe Pindar) говорит, что они намереваются создать абстрактный слой из основных функций, которые могут оказаться востребованными продавцами устройств IoT – например, регистрация новых устройств или смена владельца.



В результате, после реализации протокола новые стартапы смогут создавать на нем продукты, не тратя каждый раз время на разработку индивидуальных решений.



После штрих-кода



По словам руководителя компании Chronicled, Райана Орра (Ryan Orr), разработку протокола блокчейн/IoT можно считать очередным этапом технологического пути, в начале которого штрих-код – оригинальный цифровой идентификатор продукта. Кроме идентификаторов продуктов, консорциум также видит большой потенциал в протоколе, который соединит Интернет вещей с функционалом смарт-контрактов.

Ещё один член консорциума, разработчик TheDAO компания Slock.it, занимается сценариями, направленными на обеспечение сервисов распределённой экономики без привлечения посредников: например, использование смарт-контрактов и замка, имеющего соединение с интернетом, чтобы пустить гостей в квартиру через сервис наподобие Airbnb.



Представитель Bosch Software Innovations Дирк Слама (Dirk Slama) говорит:

«Мы видим огромный потенциал в промышленных сценариях использования приложений блокчейна. Способность создать защищённую историю производства, перемещения и поддержки продуктов в сложных сетях со множеством участников является очень важной функцией. Она должна поддерживаться инфраструктурой распределённого блокчейна и интегрированного Интернета вещей».



Участники новоиспечённого проекта настроены оптимистично и ожидают быстрых результатов.



Как говорит Орр: «Не удивлюсь, если в ближайшие 12 месяцев из этого сформируется дюжина новых пилотных проектов».



Источник Интернет вещей (IoT) – это большая сеть связанных между собой автономных устройств, которая постепенно превращается в незаменимый компонент окружающей нас технологической инфраструктуры, что несёт в себе одновременно огромный потенциал и большой риск.С одной стороны, переход он «немых» устройств к «умным» кардинально меняет наши представления об автоматизации и реакции окружающих нас предметов: самостоятельно передвигающиеся автомобили, квартиры, которые превращаются в саморегулирующую среду, и бытовая техника, автоматически подстраивающаяся под вкусы своего хозяина.С другой стороны, любое присоединённое устройство автоматически становится новой мишенью атак злоумышленников, соответственно, появляются проблемы, связанные с увеличением количества устройств IoT, используемых в качестве инструментов наблюдения или в ботнетах.На этом фоне очень актуальна новость об объединении нескольких крупнейших производителей оборудования и программного обеспечения со стартапами блокчейна для разработки протокола, который соединит устройства IoT с технологией блокчейна. Основателями консорциума стали три компании - Cisco, Bosch и Foxconn.Идея объединения родилась на мероприятии New Horizons – саммите, посвящённом обсуждению блокчейна и интернета вещей, который состоялся в декабре 2016 года в городе Беркли, Калифорния.Интерес к Интернету вещей уже продемонстрировали несколько крупных корпораций. Так, в последнем годовом отчёте компании Bosch под названием «Simply.Connected» говорится о планах стать «одной из ведущих мировых компаний в IoT», а производитель сетевого оборудования Cisco заявляет о своём ведущем положении на рынке совместимых с IoT сетей.С другой стороны, производители электроники - например, компания Foxconn - исторически никак не связаны с данной областью. Что же заставило их объединиться со стартапами блокчейна?Интерес крупных производителей к блокчейну связан прежде всего с цепочками поставок, где криптографические подписи можно использовать для подтверждения подлинности товаров на всех этапах транспортировки.Подтверждение подлинности соединённых с интернетом устройств приобретает для их производителей особое значение, поскольку они будут отправлять и получать данные через сеть. Даже при отсутствии сомнений в подлинности устройств, объективность отправляемых данных необходимо подтверждать; именно здесь может оказаться полезным преимущество подписания и подтверждения данных на каждом этапе пути.Одним из крупных участников консорциума является провайдер интернет-безопасности Gemalto - компания, которая последние десять лет занимается вопросами безопасного межкомпьютерного взаимодействия, а сейчас применяет этот опыт в области блокчейна.Технический директор Gemalto Джо Пиндар (Joe Pindar) говорит, что они намереваются создать абстрактный слой из основных функций, которые могут оказаться востребованными продавцами устройств IoT – например, регистрация новых устройств или смена владельца.В результате, после реализации протокола новые стартапы смогут создавать на нем продукты, не тратя каждый раз время на разработку индивидуальных решений.По словам руководителя компании Chronicled, Райана Орра (Ryan Orr), разработку протокола блокчейн/IoT можно считать очередным этапом технологического пути, в начале которого штрих-код – оригинальный цифровой идентификатор продукта. Кроме идентификаторов продуктов, консорциум также видит большой потенциал в протоколе, который соединит Интернет вещей с функционалом смарт-контрактов.Ещё один член консорциума, разработчик TheDAO компания Slock.it, занимается сценариями, направленными на обеспечение сервисов распределённой экономики без привлечения посредников: например, использование смарт-контрактов и замка, имеющего соединение с интернетом, чтобы пустить гостей в квартиру через сервис наподобие Airbnb.Представитель Bosch Software Innovations Дирк Слама (Dirk Slama) говорит:«Мы видим огромный потенциал в промышленных сценариях использования приложений блокчейна. Способность создать защищённую историю производства, перемещения и поддержки продуктов в сложных сетях со множеством участников является очень важной функцией. Она должна поддерживаться инфраструктурой распределённого блокчейна и интегрированного Интернета вещей».Участники новоиспечённого проекта настроены оптимистично и ожидают быстрых результатов.Как говорит Орр: «Не удивлюсь, если в ближайшие 12 месяцев из этого сформируется дюжина новых пилотных проектов».

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