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Bosch, Cisco, и другие: технологические гиганты создают протокол Blockchain-IoT

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Bosch, Cisco, и другие: технологические гиганты создают протокол Blockchain-IoT


Интернет вещей (IoT) – это большая сеть связанных между собой автономных устройств, которая постепенно превращается в незаменимый компонент окружающей нас технологической инфраструктуры, что несёт в себе одновременно огромный потенциал и большой риск.

С одной стороны, переход он «немых» устройств к «умным» кардинально меняет наши представления об автоматизации и реакции окружающих нас предметов: самостоятельно передвигающиеся автомобили, квартиры, которые превращаются в саморегулирующую среду, и бытовая техника, автоматически подстраивающаяся под вкусы своего хозяина.

С другой стороны, любое присоединённое устройство автоматически становится новой мишенью атак злоумышленников, соответственно, появляются проблемы, связанные с увеличением количества устройств IoT, используемых в качестве инструментов наблюдения или в ботнетах.

На этом фоне очень актуальна новость об объединении нескольких крупнейших производителей оборудования и программного обеспечения со стартапами блокчейна для разработки протокола, который соединит устройства IoT с технологией блокчейна. Основателями консорциума стали три компании - Cisco, Bosch и Foxconn.

Идея объединения родилась на мероприятии New Horizons – саммите, посвящённом обсуждению блокчейна и интернета вещей, который состоялся в декабре 2016 года в городе Беркли, Калифорния.
Интерес к Интернету вещей уже продемонстрировали несколько крупных корпораций. Так, в последнем годовом отчёте компании Bosch под названием «Simply.Connected» говорится о планах стать «одной из ведущих мировых компаний в IoT», а производитель сетевого оборудования Cisco заявляет о своём ведущем положении на рынке совместимых с IoT сетей.

С другой стороны, производители электроники - например, компания Foxconn - исторически никак не связаны с данной областью. Что же заставило их объединиться со стартапами блокчейна?

Необходимость доверия

Интерес крупных производителей к блокчейну связан прежде всего с цепочками поставок, где криптографические подписи можно использовать для подтверждения подлинности товаров на всех этапах транспортировки.

Подтверждение подлинности соединённых с интернетом устройств приобретает для их производителей особое значение, поскольку они будут отправлять и получать данные через сеть. Даже при отсутствии сомнений в подлинности устройств, объективность отправляемых данных необходимо подтверждать; именно здесь может оказаться полезным преимущество подписания и подтверждения данных на каждом этапе пути.

Одним из крупных участников консорциума является провайдер интернет-безопасности Gemalto - компания, которая последние десять лет занимается вопросами безопасного межкомпьютерного взаимодействия, а сейчас применяет этот опыт в области блокчейна.
Технический директор Gemalto Джо Пиндар (Joe Pindar) говорит, что они намереваются создать абстрактный слой из основных функций, которые могут оказаться востребованными продавцами устройств IoT – например, регистрация новых устройств или смена владельца.

В результате, после реализации протокола новые стартапы смогут создавать на нем продукты, не тратя каждый раз время на разработку индивидуальных решений.

После штрих-кода

По словам руководителя компании Chronicled, Райана Орра (Ryan Orr), разработку протокола блокчейн/IoT можно считать очередным этапом технологического пути, в начале которого штрих-код – оригинальный цифровой идентификатор продукта. Кроме идентификаторов продуктов, консорциум также видит большой потенциал в протоколе, который соединит Интернет вещей с функционалом смарт-контрактов.
Ещё один член консорциума, разработчик TheDAO компания Slock.it, занимается сценариями, направленными на обеспечение сервисов распределённой экономики без привлечения посредников: например, использование смарт-контрактов и замка, имеющего соединение с интернетом, чтобы пустить гостей в квартиру через сервис наподобие Airbnb.

Представитель Bosch Software Innovations Дирк Слама (Dirk Slama) говорит:
«Мы видим огромный потенциал в промышленных сценариях использования приложений блокчейна. Способность создать защищённую историю производства, перемещения и поддержки продуктов в сложных сетях со множеством участников является очень важной функцией. Она должна поддерживаться инфраструктурой распределённого блокчейна и интегрированного Интернета вещей».

Участники новоиспечённого проекта настроены оптимистично и ожидают быстрых результатов.

Как говорит Орр: «Не удивлюсь, если в ближайшие 12 месяцев из этого сформируется дюжина новых пилотных проектов».

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