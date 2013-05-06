Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Pokemons.biz - Покемоны

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 07:02
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,520
Благодарностей: 557
КП: 0.011
Pokemons.biz - Покемоны


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 24.01.2017.



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◄ О проекте ►

ЧТО ТАКОЕ POKEMONS.BIZ ?

Покемоны это браузерная игра с автоматическим выводом заработанных денег. Для того что бы заработать, вам необходимо купить одного или несколько покемонов.

Это можно сделать накопив ежедневные бонусы, или же пополнив счет на необходимую для Вас сумму, либо получить одного покемона бесплатно за репост в соц. сети Вконтакте (один раз в неделю).

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◄ Магазин покемонов (Маркетинг) ►




50% на счет для покупок и 50% на вывод.
100 серебряных монет = 1 золотая монета.
_____________________________________________

◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод : 50 зол. монет = 0.5 руб.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 100 руб.
Лимит на вывод средств = 20 руб/сутки , можно повысить купив VIP статус.
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◄ Бонусы ►
+25% на первое пополнение.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 20% на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, Free-Kassa.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►


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