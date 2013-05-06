Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 24.01.2017.
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ЧТО ТАКОЕ POKEMONS.BIZ ?
Покемоны это браузерная игра с автоматическим выводом заработанных денег. Для того что бы заработать, вам необходимо купить одного или несколько покемонов.
Это можно сделать накопив ежедневные бонусы, или же пополнив счет на необходимую для Вас сумму, либо получить одного покемона бесплатно за репост в соц. сети Вконтакте (один раз в неделю).
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◄ Магазин покемонов (Маркетинг) ►
50% на счет для покупок и 50% на вывод.
100 серебряных монет = 1 золотая монета.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод : 50 зол. монет = 0.5 руб.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 100 руб.
Лимит на вывод средств = 20 руб/сутки , можно повысить купив VIP статус.
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◄ Бонусы ►
+25% на первое пополнение.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 20% на вывод.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, Free-Kassa.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Листинг CLASSIC ►
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