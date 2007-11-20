Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 399,892 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

sladkoevsem.ru - Сладкое Всем

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 03:10
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 12,938
Благодарностей: 71
КП: 0.052
sladkoevsem.ru - Сладкое Всем

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 23.01.2017




Об игре:

Покупка лицензий
Покупайте лицензии на продажу сладостей. Лицензия действует постоянно, поэтому продажи идут всегда, и вы получаете монеты.


Продать лицензии
Здесь вы можете продать лицензии и получить около 10,5% золота от их стоимости на счет для покупок.

Сбор монет
Здесь вы можете собрать все монеты за проданные сладости.

Вы можете обменять все собранные монеты. Полученное при этом золото автоматически распределяется между счетами для покупок (внутренний счет, предназначенный для покупок внутри игры) и вывода (счет для обмена на реальные деньги) в таких пропорциях: 30% на счет для покупок и 70% на вывод.
Курс продажи монет: 120 монет = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.

БОНУСЫ:


АКЦИЯ: При регистрации лицензия на карамель в подарок.
АКЦИЯ: При первом пополнении баланса +50% от суммы в подарок.
АКЦИЯ: При пополнении от 1000 рублей лицензия на мороженое в подарок.


РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:


Вы будете получать от 10% на каждое пополнение баланса приглашенным Вами человеком.


ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:


PAYEER


МОЙ ВКЛАД:


__________________
На правах рекламы: Prime Broker для тех, кто хочет зарабатывать!

MonitoringFF - МОНИТОРИНГ ИГР С ВЫВОДОМ ДЕНЕГ
MonitoringFF на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 04:04
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Всем по 5 WMB altav Бесплатное 151 05.06.2010 13:27
0,20 WMR всем xaramambury Бесплатное 0 20.11.2007 01:07

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар stinger1985
beedoubler.com - beedoubler
От stinger1985 в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
GoldSurf.ru - Система Активной Рекламы! Полностью Автоматический Проект!
От Molotok2391 в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватара нет
Складчина на unrealbet.ru и betbit.ru
От Dgigit77 в разделе «Прогнозы»
Аватар tigr
Moxiv - www.moxiv.com
От tigr в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар sp2130
Американскому подростку провели операцию по уменьшению пениса
От sp2130 в разделе «Курилка»
Аватар SQMonitor
Stablemoneyfx - stablemoneyfx.org
От SQMonitor в разделе «Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
.     

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube