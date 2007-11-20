sladkoevsem.ru - Сладкое Всем

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
Покупка лицензий
Старт проекта 23.01.2017
Покупайте лицензии на продажу сладостей. Лицензия действует постоянно, поэтому продажи идут всегда, и вы получаете монеты.
Продать лицензии
Здесь вы можете продать лицензии и получить около 10,5% золота от их стоимости на счет для покупок.
Сбор монет
Здесь вы можете собрать все монеты за проданные сладости.
Вы можете обменять все собранные монеты. Полученное при этом золото автоматически распределяется между счетами для покупок (внутренний счет, предназначенный для покупок внутри игры) и вывода (счет для обмена на реальные деньги) в таких пропорциях: 30% на счет для покупок и 70% на вывод.
Курс продажи монет: 120 монет = 1 золото. 100 золота = 1 рубль.
БОНУСЫ:
АКЦИЯ: При регистрации лицензия на карамель в подарок.
АКЦИЯ: При первом пополнении баланса +50% от суммы в подарок.
АКЦИЯ: При пополнении от 1000 рублей лицензия на мороженое в подарок.
РЕФЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:
Вы будете получать от 10% на каждое пополнение баланса приглашенным Вами человеком.
ПЛАТЕЖНЫЕ СИСТЕМЫ:
PAYEER
МОЙ ВКЛАД: