Планы властей по покупке валюты оказали давление на рубль

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости.
Планы властей РФ по покупке валюты оказали давление на котировки рубля, отмечает Минэкономразвития в своем еженедельном экономическом мониторинге.
Минфин РФ на прошлой неделе сообщил, что с февраля будет осуществлять валютные операции на рынке РФ, привлекая для этого Банк России. Покупать валюту планируется при цене нефти дороже 40 долларов за баррель, продавать ее — если фактическая цена окажется ниже. По оценке министерства, операции на валютном рынке будут иметь в целом нейтральное влияние на состояние денежного рынка. Они призваны минимизировать влияние изменчивости нефтяных цен на экономику до введения "бюджетных правил".
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"Определенное давление на котировки рубля оказали анонсированные Банком России планы по покупке валюты, начиная с февраля, ориентировочным объемом 100 миллионов долларов в день", —
говорится в документе МЭР.
Кроме того, в своем мониторинге Минэкономразвития отмечает, что на фоне планов по покупке валюты для российского фондового рынка минувшая неделя стала лучшей в наступившем 2017 году.
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"Намерение Банка России… обусловило покупки практически по всему спектру рынка, больше всего подорожали акции экспортеров, основные индексы прибавили за неделю порядка 5%. Дополнительным драйвером послужили ожидания возможного ослабления санкционного режима со стороны США", —
говорится в мониторинге Минэкономразвития.