Ученые создали гибрид человека и свиньи

Ученые из США впервые вырастили гибридный эмбрион свиньи и человека. Свое творение они назвали «химерой» по имени мифологического чудовища с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом, сообщило научное издание Cell.
Для достижения цели в эмбрион свиньи ввели стволовые клетки человека, после чего эмбрион имплантировали в матку свиньи. За четыре недели стволовые клетки достигли состояния предшественников различных видов ткани. Человеческие клетки приняли участие в развитии эмбриона животного.
Лишь 186 эмбрионов из 2075 смогли развиться до срока в 28 дней. Именно в них были введены клетки человека.
По мнению экспертов, достижение стало серьезным шагом к развитию эмбриона животного с работающими органами человека. Правда, подобные эксперименты уже вызывают дискуссии в научном мире и в обществе об их этичности. Источник
как вы думаете зачем это создали и к чему это приведёт?