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Ученые создали гибрид человека и свиньи

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Старый Вчера, 23:31
#1
MMGP
 
Имя: Алексей
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 18.01.2009
Сообщений: 12,431
Благодарностей: 4,432

награды Волшебный горшочек 
Ученые создали гибрид человека и свиньи


Цитата:
Ученые из США впервые вырастили гибридный эмбрион свиньи и человека. Свое творение они назвали «химерой» по имени мифологического чудовища с головой льва, туловищем козы и змеиным хвостом, сообщило научное издание Cell.
Для достижения цели в эмбрион свиньи ввели стволовые клетки человека, после чего эмбрион имплантировали в матку свиньи. За четыре недели стволовые клетки достигли состояния предшественников различных видов ткани. Человеческие клетки приняли участие в развитии эмбриона животного.
Лишь 186 эмбрионов из 2075 смогли развиться до срока в 28 дней. Именно в них были введены клетки человека.
По мнению экспертов, достижение стало серьезным шагом к развитию эмбриона животного с работающими органами человека. Правда, подобные эксперименты уже вызывают дискуссии в научном мире и в обществе об их этичности.
Источник

как вы думаете зачем это создали и к чему это приведёт?

для инвесторов в свиней отдельная тема.
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Последний раз редактировалось tiu-bik; Вчера в 23:42.
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