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Nyca Partners привлекла $125 млн для открытия второго финтех венчурного фонда

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Nyca Partners привлекла $125 млн для открытия второго финтех венчурного фонда

Венчурная компания Nyca Partners, направляющая основной поток инвестиций на финтех рынок, привлекла $125 млн для своего второго венчурного фонда. Бывший глава Visa Хнас Норис, основал Nyca Partners в 2014 году, с первоначальной суммой фонда в $30 млн. Фонд инвестирует в большое количество финансово-технических стартапов, в число которых уже входит Lending Club, SigFig и Orchard. Новый фонд включает в себя 10 институциональных инвесторов и 29 партнеров с ограниченными правами, и уже осуществил инвестиции в дюжину стартапов, включая два страховых стартапа Embroker и Ladder.

По словам Морриса:
Цитата:
"Предоставляя финансово-технические знания компаниям на ранней стардии развития, мы может создать уникальные и столь необходимые сервисы. Это отличное время для финтех, и последний фонд будет продолжать вкладывать средства в компании, использующие технологии и создающие различные платформы для решения проблем потребителя."
Венчурная фирма Nyca Partners, не единственная присматривается к финтех рынку. Fifth Third Bank, ранее в этом месяц, сообщали, что они предоставят новый инновационный финтех продукт в ассортимент своего сервиса. При этом компания начинает взаимодействовать с инвесторами заинтересованными финансово-техническими разработками. По словам представителя банка, они заключили партнерского соглашение с венчурной фирмой QED Investors, для поиска финтех стартапов и интеграции их в общую инфраструктуру банка.

Из заявления исполнительного вице-президента банка Fifth Third, сейчас наблюдается зарождение огромного количество инновационных стартапов изменяющих и дополняющих экосистему финансового рынка.

QED, также инвестирует в CAN Capital, Flywire, Fundera, Credit Karma, AvidXchange и ряд других финансово-технических стартапов занимающихся развитием B2B платежей и рынка альтернативного кредитования.

Перевод специально для MMGP.ru

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Метки
венчурный фонд, инвестиции, капитал, финансы
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