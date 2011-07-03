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"Арника" инвестировала 1,5 млн евро в спецтехнику

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"Арника" инвестировала 1,5 млн евро в спецтехнику



Агропромышленная корпорация «Арника» в прошлом году инвестировала 1 500 000 евро в покупку спец сельхозтехники для биологического земледелия, — заявил директор Арника О. Максак.

Максак добавил тот факт, что Арника в будущем намеревается закупить агротехнику для биологической обработки, потому как корпорация будет наращивать свои площади для органического земледелия.

Напомню, что, в 2016 году компания экспортировала около 11 000 тонн биологической продукции (семечка, пшеница, пшено, рожь, кукуруза, соя, люпин) в европейские страны. Также стоит отметить, что Украина сегодня становится на 11 место в Европе по объёму производства биологической продукции и 5-е место по наращиванию органического потенциала.

Агропромышленную корпорацию «Арника» основали в 2000 году, имеет площадь более 22 000 гектар земли (200 кв. км) в Полтаве и Ровно. Арника выращивает и продает органическую сою, зерновые культуры и даже техническую коноплю. 22 000 гектар земли отведено под выращивание органики. Недавно сообщили, что в этом году Арника намерена построить предприятие по переработке конопляной соломы. По планам компании, вся выращенная продукция будет реализовываться только в европейских странах

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Метки
инвестиции в бизнес, новости, украина, финансы
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