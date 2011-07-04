Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Майнфрейм для майнинга за половину цены

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Обсуждение процесса поиска новых блоков для цепочки транзакций в сетях криптовалют. Майнинг, как эмиссия койнов различных криптовалют. Обсуждение сервисов коллективного майнинга.
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Старый Сегодня, 16:09
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 65
Благодарностей: 10
КП: 0.072
Майнфрейм для майнинга за половину цены
Рассматриваю вариант сотрудничества по сдаче вычислительных мощностей в аренду за половину стоимости.
Предполагаемая конфигурация:
200k Xeon CPU, 100k GB ОЗУ, расположение - US
Окажу содействие в настройке софта под любую криптовалюту.
Candyman на форуме  
Старый Сегодня, 16:24
#2
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 30.01.2017
Сообщений: 2
Благодарностей: 0
КП: 0.000
Re: Майнфрейм для майнинга за половину цены
Candyman, что такое:
Цитата:
Сообщение от Candyman Посмотреть сообщение
200k Xeon CPU, 100k GB ОЗУ
100 серверов?
__________________
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mico вне форума  
Старый Сегодня, 16:27
#3
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: SEO
Регистрация: 04.07.2011
Сообщений: 65
Благодарностей: 10
КП: 0.072
Автор темы Re: Майнфрейм для майнинга за половину цены
100 000 по 2 ядра Xeon
Candyman на форуме  
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:28
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