Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Индекс Nikkei 225

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Прогнозируем динамику изменения валютных котировок на основе фундаментального и технического анализа.
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Старый Сегодня, 11:05
#1
трейдер
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Имя: Юрий
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Инвестирую в: Форекс
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Индекс Nikkei 225
Nikkei 225 - один из важнейших фондовых индексов Японии. Индекс вычисляется как простое среднее арифметическое цен акций 225 наиболее активно торгуемых компаний первой секции Токийской фондовой биржи.
Список компаний, охваченных индексом Nikkei 225, пересматривается как минимум раз в год, в октябре.

В этой теме оставляем свои мысли по данному индексу, прогнозы его стоимости, а также взаимосвязь с другими индексами и валютами.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 11:23
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