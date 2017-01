Coffeewealth.net

Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 11:23 Сегодня, 11:23 Сегодня, 09:53 #1 roll Out Топ Мастер

Любителям кофе и хайпов посвящается





Представляю вашему вниманию редизайн среднесрочного проекта CoffeeWealth





Дата старта: 28.11.2016 (партизан)

Дата cмены дизайна и планов: 30.01.2017



О проекте:



Цитата: КТО МЫ? Мы являемся компанией, которая занимается всеми аспектами, связанных с кофе (например, производство, оптовая и розничная продажа, распространение, а также исследования сортов). Наш персонал работает на рынке в течение многих, многих лет, но только сейчас решил действовать в Интернете, позволяя людям со всего мира принять участие в этом прибыльном и стабильном проекте.



ПОЧЕМУ КОФЕ? Кофе является самым старым в мире энергетическим напитком и каждый день им пользуются миллионы людей. Десятки миллионов мелких производителей в развивающихся странах зарабатывают себе на жизнь выращиванием кофе. Более 2,25 млрд чашек кофе потребляется в мире каждый день. Как вы можете видеть, кофе является ключевым продуктом в жизни большинства людей. Кроме того, кофе хорошо влияет на здоровье и приобретает все большую популярность во всем мире. Этот продукт, ориентированный на будущее, но он требует большого опыта и знаний персонала. Без этих факторов, качество продукта будет низким, и компания не сможет найти рынки сбыта для продажи продукции. Мы выполняем эти факторы - мы имеем богатый опыт и обширные знания о кофе и его видах. Спрос продолжает расти и только лучшие производители выдерживают конкуренцию. Рынок кофе достаточно стабилен и приносит прибыль, необходимую для покрытия всех обязательств: выплаты зарплат сотрудникам, техническое обслуживание оборудования и увеличения плантаций. Кроме того, из полученной прибыли, мы можем отложить часть средств в резервы нашей компании. Это только часть причин, почему мы решили производить и торговать кофе. Инвестиционный план:



5% в день на 30 дней:

Размер инвестиций: 10 – 100 000 USD;

Срок размещения 30 календарных дней;

Начисление прибыли: каждый календарный день по 5%;

Депозит включен в выплаты



Особенности:

+ Домен на 1 год;

+ Выделенный сервер и DDoS защита от DDOS GUARD;

+ Comodo EV SSL сроком на 1 год;

+ Регистрация компании в UK, номер 10434479;

+ Лицензионное скрипт Gold Coders;



Выплаты: ручные, до 24 раб.часов.

Мин. сумма для выплаты: 1$



Платёжные системы:

+Perfect Money Верифицирован (U13869612 (CoffeeWealth LTD.)- 7.7 Trust Score point(s)

+PAYEER

+AdvCash

+Bitcoin



Партнерская программа: 5% (от депозита реферала)

- Контакты: форма обратной связи, e-mail (поддержки), адрес;

- Уникальный дизайн;

- Оригинальный контент;



Регистрация в проекте:



Мой вклад в биткойнах:



0.33333334 BTC

Hash

