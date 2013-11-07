Coffeewealth.net

Я не админ и не владелец проекта!
Любителям кофе и хайпов посвящается
Представляю вашему вниманию редизайн среднесрочного проекта CoffeeWealth
Дата старта: 28.11.2016 (партизан)
Дата cмены дизайна и планов: 30.01.2017
О проекте:
Инвестиционный план:
5% в день на 30 дней:
Цитата:
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КТО МЫ? Мы являемся компанией, которая занимается всеми аспектами, связанных с кофе (например, производство, оптовая и розничная продажа, распространение, а также исследования сортов). Наш персонал работает на рынке в течение многих, многих лет, но только сейчас решил действовать в Интернете, позволяя людям со всего мира принять участие в этом прибыльном и стабильном проекте.
ПОЧЕМУ КОФЕ? Кофе является самым старым в мире энергетическим напитком и каждый день им пользуются миллионы людей. Десятки миллионов мелких производителей в развивающихся странах зарабатывают себе на жизнь выращиванием кофе. Более 2,25 млрд чашек кофе потребляется в мире каждый день. Как вы можете видеть, кофе является ключевым продуктом в жизни большинства людей. Кроме того, кофе хорошо влияет на здоровье и приобретает все большую популярность во всем мире. Этот продукт, ориентированный на будущее, но он требует большого опыта и знаний персонала. Без этих факторов, качество продукта будет низким, и компания не сможет найти рынки сбыта для продажи продукции. Мы выполняем эти факторы - мы имеем богатый опыт и обширные знания о кофе и его видах. Спрос продолжает расти и только лучшие производители выдерживают конкуренцию. Рынок кофе достаточно стабилен и приносит прибыль, необходимую для покрытия всех обязательств: выплаты зарплат сотрудникам, техническое обслуживание оборудования и увеличения плантаций. Кроме того, из полученной прибыли, мы можем отложить часть средств в резервы нашей компании. Это только часть причин, почему мы решили производить и торговать кофе.
Размер инвестиций: 10 – 100 000 USD;
Срок размещения 30 календарных дней;
Начисление прибыли: каждый календарный день по 5%;
Депозит включен в выплаты
Особенности:
+ Домен на 1 год;
+ Выделенный сервер и DDoS защита от DDOS GUARD;
+ Comodo EV SSL сроком на 1 год;
+ Регистрация компании в UK, номер 10434479;
+ Лицензионное скрипт Gold Coders;
Выплаты:
ручные, до 24 раб.часов.
Мин. сумма для выплаты: 1$
Платёжные системы:
+Perfect Money Верифицирован (U13869612 (CoffeeWealth LTD.)- 7.7 Trust Score point(s)
+PAYEER
+AdvCash
+Bitcoin
Партнерская программа:
5% (от депозита реферала)
- Контакты: форма обратной связи, e-mail (поддержки), адрес;
- Уникальный дизайн;
- Оригинальный контент;
Регистрация в проекте:
Мой вклад в биткойнах:
0.33333334 BTC
Hash
6aa248235788c3d3210a8b2a5de829c3977c2e1da75a2c001e abce5cd0c54208