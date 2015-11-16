OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 1,891 Благодарностей: 574 КП: 0.114

Польша и Чехия манят украинцев хорошим заработком



Сейчас не является большим секретом то, что те же многие поляки и чехи (а среди них есть и высококвалифицированные кадры) уезжают в страны Западной Европы или Северной Америки за "длинным евро или долларом" и власти Чехии и Польши всё чаще и чаще ратуют за то, чтобы заместить уехавших гражданами Украины, ведь в Украине сейчас средняя зарплата находится в районе 200 Евро, в Чехии она уже равна 1000 Евро, а в Польше перевалила за 1000 Евро. Вот на этой разнице и можно "играть", считают они, тем более это будет только на пользу экономическому росту этих стран, да и самой Украине также поможет финансово.



Хотя они трезво смотрят на вещи и понимают, что в долгосрочной перспективе это им вряд ли поможет, а вот передышку дать сможет и использовать они её смогут для профессиональной подготовки новых специалистов. Сейчас квота в той же Чехии на прием украинцев составляет 5 тыс. человек и сами же чехи утверждают, что среди прибывающих из Украины достаточно много профессионалов своего дела. Экономическая палата Чехии заявляет, что страна сейчас нуждается в 100 тыс. работниках и это в основном из-за оттока чехов заграницу. Глава этой палаты поднимает вопрос: - а не пора ли поднять квоту ещё выше? По его словам чешские предприниматели готовы платить сейчас украинцам среднемесячную зарплату в размере 740 Евро и это конечно, не 1000 Евро как своим, но тоже немало.



Сами же украинские средства массовой информации сообщают, что, к примеру, в Польше, власти собрались стимулировать молодых украинцев (конечно, с хорошей профессией) на подачу документов на ПМЖ и дальнейшее получение гражданства этой страны. Таким образом власти этой страны хотят замещать нехватку квалифицированных рабочих рук.



Как заявляют сами поляки, те из украинцев, кто обладает низкой квалификацией будет сначала получать не менее 400 Евро в месяц чистыми, но через год зарплата может вырасти и до 700 Евро в месяц. Высококвалифицированных специалистов в Польше ждет зарплата в 1000 Евро и больше.



Кстати, прием украинцев у себя в стране, позволит Польше мотивированно отказаться от приема беженцев из той же Сирии и так далее. И например, в прошлом году жители Украины получили 83% всех разрешений на работу в Польше, а для сравнения в 2014 году таких разрешений выдали для них в объеме 60% - рост налицо.



Сообщатся также, что условия работы для приезжих украинцев нельзя назвать простыми. Украинцы стараются экономить на всем в этих странах ради сохранения заработанных денег. Порой рабочие часы часто выходят за рамки обычного 8-часового рабочего дня (хотя они и оплачиваются). Сами же украинцы кооперируются и снимают внаем квартиры и даже целые дома, в которых живут от 6 и более человек. Вообщем хорошие деньги зарабатываются за границей нелегким трудом.



Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/588e19d6bfab7 Сейчас не является большим секретом то, что те же многие поляки и чехи (а среди них есть и высококвалифицированные кадры) уезжают в страны Западной Европы или Северной Америки за "длинным евро или долларом" и власти Чехии и Польши всё чаще и чаще ратуют за то, чтобы заместить уехавших гражданами Украины, ведь в Украине сейчас средняя зарплата находится в районе 200 Евро, в Чехии она уже равна 1000 Евро, а в Польше перевалила за 1000 Евро. Вот на этой разнице и можно "играть", считают они, тем более это будет только на пользу экономическому росту этих стран, да и самой Украине также поможет финансово.Хотя они трезво смотрят на вещи и понимают, что в долгосрочной перспективе это им вряд ли поможет, а вот передышку дать сможет и использовать они её смогут для профессиональной подготовки новых специалистов. Сейчас квота в той же Чехии на прием украинцев составляет 5 тыс. человек и сами же чехи утверждают, что среди прибывающих из Украины достаточно много профессионалов своего дела. Экономическая палата Чехии заявляет, что страна сейчас нуждается в 100 тыс. работниках и это в основном из-за оттока чехов заграницу. Глава этой палаты поднимает вопрос: - а не пора ли поднять квоту ещё выше? По его словам чешские предприниматели готовы платить сейчас украинцам среднемесячную зарплату в размере 740 Евро и это конечно, не 1000 Евро как своим, но тоже немало.Сами же украинские средства массовой информации сообщают, что, к примеру, в Польше, власти собрались стимулировать молодых украинцев (конечно, с хорошей профессией) на подачу документов на ПМЖ и дальнейшее получение гражданства этой страны. Таким образом власти этой страны хотят замещать нехватку квалифицированных рабочих рук.Как заявляют сами поляки, те из украинцев, кто обладает низкой квалификацией будет сначала получать не менее 400 Евро в месяц чистыми, но через год зарплата может вырасти и до 700 Евро в месяц. Высококвалифицированных специалистов в Польше ждет зарплата в 1000 Евро и больше.Кстати, прием украинцев у себя в стране, позволит Польше мотивированно отказаться от приема беженцев из той же Сирии и так далее. И например, в прошлом году жители Украины получили 83% всех разрешений на работу в Польше, а для сравнения в 2014 году таких разрешений выдали для них в объеме 60% - рост налицо.Сообщатся также, что условия работы для приезжих украинцев нельзя назвать простыми. Украинцы стараются экономить на всем в этих странах ради сохранения заработанных денег. Порой рабочие часы часто выходят за рамки обычного 8-часового рабочего дня (хотя они и оплачиваются). Сами же украинцы кооперируются и снимают внаем квартиры и даже целые дома, в которых живут от 6 и более человек. Вообщем хорошие деньги зарабатываются за границей нелегким трудом.Специально для mmgp.ru

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