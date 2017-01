duckwithtruck Помощник модератора

Самые нужные плагины Wordress Темка для всех тех, кто работает с Wordpress и уже за время использования составил свой личный перечень плагинов, без которых практически не обойтись.



Начну с себя. Наверное, сперва Akismet. Он уже автоматически, насколько я помню, установлен, когда мы первый раз входим в консоль. Остается лишь его активировать. Отлично борется со спамом, которого по мере раскрутки сайта появляется все больше и больше.



All In One SEO Pack - хороший плагин для SEO. Использую его или Yoast.





Related Posts выводит похожие записи, для блога это просто необходимо.



RusToLat - автоматический транслит вводимых URL при добавлении статей.



Для борьбы со спамом и защиты админки также использую Captcha by BestWebSoft.



Конечно, это далеко не все плагины, но для меня, пожалуй, самые необходимые. А что используете вы? Без чего не можете обойтись?

