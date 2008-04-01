Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Самые нужные плагины Wordress

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Старый Сегодня, 20:34
#1
Помощник модератора
 
Пол: Женский
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 17.07.2013
Сообщений: 745
Благодарностей: 284
КП: 0.306
Самые нужные плагины Wordress
Темка для всех тех, кто работает с Wordpress и уже за время использования составил свой личный перечень плагинов, без которых практически не обойтись.

Начну с себя. Наверное, сперва Akismet. Он уже автоматически, насколько я помню, установлен, когда мы первый раз входим в консоль. Остается лишь его активировать. Отлично борется со спамом, которого по мере раскрутки сайта появляется все больше и больше.

All In One SEO Pack - хороший плагин для SEO. Использую его или Yoast.


Related Posts выводит похожие записи, для блога это просто необходимо.

RusToLat - автоматический транслит вводимых URL при добавлении статей.

Для борьбы со спамом и защиты админки также использую Captcha by BestWebSoft.

Конечно, это далеко не все плагины, но для меня, пожалуй, самые необходимые. А что используете вы? Без чего не можете обойтись?
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Нашла свою первую работу в сети ТУТ
duckwithtruck на форуме  
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