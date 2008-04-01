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Самые нужные плагины Wordress
Темка для всех тех, кто работает с Wordpress и уже за время использования составил свой личный перечень плагинов, без которых практически не обойтись.
Начну с себя. Наверное, сперва Akismet. Он уже автоматически, насколько я помню, установлен, когда мы первый раз входим в консоль. Остается лишь его активировать. Отлично борется со спамом, которого по мере раскрутки сайта появляется все больше и больше.
All In One SEO Pack - хороший плагин для SEO. Использую его или Yoast.
Related Posts выводит похожие записи, для блога это просто необходимо.
RusToLat - автоматический транслит вводимых URL при добавлении статей.
Для борьбы со спамом и защиты админки также использую Captcha by BestWebSoft.
Конечно, это далеко не все плагины, но для меня, пожалуй, самые необходимые. А что используете вы? Без чего не можете обойтись?