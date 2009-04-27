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Куда дешевле всего слетать на февральские праздники Цены на авиабилеты за рубеж на февральские праздники снизились по сравнению с прошлым годом в среднем на 30%. Куда дешевле всего слетать в середине февраля?





Эксперты туристического сервиса «Туту.ру» определили самые бюджетные и популярные авиамаршруты за рубеж. В ходе исследования, проведенного специально для РБК, они проанализировали все запросы на перелеты за границу с 18 по 26 февраля 2017 года. В расчет брался тот факт, что часть граждан возьмут на праздничной неделе три дополнительных дня отпуска и вылетят еще до наступления официальных выходных. В итоге самыми востребованными направлениям на праздники стали Прага, Пхукет, Тбилиси, Бангкок и Тель-Авив.



Одновременно самыми бюджетными оказались полеты в Минск, Кишинев, Вильнюс, Ереван и Хельсинки (см. таблицу). Так, в столицу Белоруссии можно слетать туда-обратно за 4994 руб. Полет в Кишинев в обе стороны обойдется в 7420 руб., в Вильнюс — 8684 руб., в Ереван — 8983 руб.



Интересно, что многие дешевые заграничные маршруты — Минск, Кишинев, Братислава, Кельн, Вильнюс, Ереван — не входят в топ-10 по популярности. «Это вполне логично: большинство туристов сначала выбирают направление, а потом ищут билеты, а не наоборот, — поясняет руководитель отдела по связям с общественностью «Туту.ру» Наталья Анисимова. — Малый процент путешественников определяет свой маршрут, увидев спецпредложение».





Директор компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр объясняет это тем, что на востребованные направления, как правило, высоки и цены. Спрос рождает соответствующее предложение. «Предложение на востребованные билеты ограничено, загрузка авиалиний может быть огромной, — рассказывает Котляр. — Например, популярность Грузии сейчас зашкаливает, поэтому билеты туда не входят в десятку самых дешевых».



Но не всегда недорогие направления непопулярны. Например, исключением можно назвать Прагу. Ежедневно туда летает много авиарейсов — соответственно, билеты в этого город стоят недорого. На февральские праздники, по данным «Туту.ру», туда можно слетать за 11537 руб.



Что происходит с ценами и спросом



В ходе исследования эксперты «Туту.ру» пришли к выводу, что билеты за границу по всем сегментам в 2017 году подешевели. Средние цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились примерно на 30%. По словам Натальи Анисимовой, значительно выгоднее стали перелеты в страны ближнего зарубежья. Средние цены на них в феврале 2017 года снизились на 34% по сравнению с прошлым годом. А некоторые направления в города СНГ показывают еще большее снижение: в Минск — на 50–55%, а в Алма-Ату — на 40–45%.



Цены на билеты снизились по нескольким причинам. «Во-первых, благодаря укреплению рубля по отношению к евро, — рассказывает Анисимова. — Во-вторых, по ряду направлений активизировался лоукостер «Победа», за счет которого также могло произойти снижение средних цен». А по словам директора по развитию OneTwoTrip Аркадия Гинеса, снижение цен отчасти произошло в борьбе за клиента. Реальная покупательская способность не выросла, пассажиропоток на зарубежных направлениях снизился, поэтому снижение цен — одна из мер для поддержания спроса среди путешественников, считает Гинес.



Напомним, что в последние годы спрос на выездной туризм среди россиян действительно снизился. Как отмечает Майя Котляр, в 2016 году по сравнению с предыдущим годом количество туристов, выезжающих за рубеж, снизилось примерно на 20%. При этом внутренний туризм в России, напротив, вырос на 30%.



По большому счету за границу летает очень небольшой процент населения. Мало того, даже у тех, кто раньше активно летал за рубеж, покупательная способность уменьшилась. «В прошлом году и начале этого года популярно ближнее зарубежье, например Баку, Тбилиси, Ереван, — рассказывает Наталья Анисимова. — Во многом это связано с тем, что часть людей, которые ощутили на себе всплеск курса евро, поняли, что дешево в те же Берлин или Рим уже слетать не смогут».



Куда полететь



Обычно эксперты советуют бронировать авиабилеты за несколько месяцев до поездки. Однако февраль — самый низкий сезон, и у москвичей все еще есть широкий выбор доступных направлений на предстоящие праздничные дни, рассказывает представитель Skyscanner в России Дмитрий Хаванский. А по мнению генерального директора Anywayanyday Евгения Шухлина, покупать билеты сейчас самое время. «За 15–20 дней до вылета они, скорее всего, начнут набирать в цене», — предупреждает он.



Евгений Шухлин также замечает, что затраты на зимний туризм значительно ниже, чем в высокий сезон. Разница в цене может достигать полутора-двух раз. «Удачными в этот период можно назвать ближнеевропейские направления: там сейчас нет серьезного потока туристов», — говорит он.



Довольно экономично сегодня можно слетать во Вьетнам или Таиланд, отмечает Майя Котляр. А среди европейских стран для самостоятельных бюджетных поездок подойдут Чехия и страны Прибалтики. Однако в случае с азиатскими странами самостоятельные путешественники могут заплатить за авиабилеты дороже, нежели в рамках пакетного тура. «Плюс собственные передвижения по стране также придется организовывать самостоятельно», — предупреждает Котляр. Неопытные путешественники могут также столкнуться со сложностями, передвигаясь самостоятельно из одной азиатской страны в другую. Здесь важно грамотно построить логистику, резюмирует эксперт.



Аркадий Гинес из OneTwoTrip также считает, что хороший способ сэкономить на путешествии — купить пакет «перелет+отель». «Препакетированные туры в больших городах дают не такую большую свободу действий. В свою очередь такой вариант помогает клиентам экономить до 30% на путешествии, при этом путешествие все равно остается полностью самостоятельным», — говорит эксперт.



Источник Эксперты туристического сервиса «Туту.ру» определили самые бюджетные и популярные авиамаршруты за рубеж. В ходе исследования, проведенного специально для РБК, они проанализировали все запросы на перелеты за границу с 18 по 26 февраля 2017 года. В расчет брался тот факт, что часть граждан возьмут на праздничной неделе три дополнительных дня отпуска и вылетят еще до наступления официальных выходных. В итоге самыми востребованными направлениям на праздники стали Прага, Пхукет, Тбилиси, Бангкок и Тель-Авив.Одновременно самыми бюджетными оказались полеты в Минск, Кишинев, Вильнюс, Ереван и Хельсинки (см. таблицу). Так, в столицу Белоруссии можно слетать туда-обратно за 4994 руб. Полет в Кишинев в обе стороны обойдется в 7420 руб., в Вильнюс — 8684 руб., в Ереван — 8983 руб.Интересно, что многие дешевые заграничные маршруты — Минск, Кишинев, Братислава, Кельн, Вильнюс, Ереван — не входят в топ-10 по популярности. «Это вполне логично: большинство туристов сначала выбирают направление, а потом ищут билеты, а не наоборот, — поясняет руководитель отдела по связям с общественностью «Туту.ру» Наталья Анисимова. — Малый процент путешественников определяет свой маршрут, увидев спецпредложение».Директор компании по индивидуальному туризму Mayel Travel Майя Котляр объясняет это тем, что на востребованные направления, как правило, высоки и цены. Спрос рождает соответствующее предложение. «Предложение на востребованные билеты ограничено, загрузка авиалиний может быть огромной, — рассказывает Котляр. — Например, популярность Грузии сейчас зашкаливает, поэтому билеты туда не входят в десятку самых дешевых».Но не всегда недорогие направления непопулярны. Например, исключением можно назвать Прагу. Ежедневно туда летает много авиарейсов — соответственно, билеты в этого город стоят недорого. На февральские праздники, по данным «Туту.ру», туда можно слетать за 11537 руб.В ходе исследования эксперты «Туту.ру» пришли к выводу, что билеты за границу по всем сегментам в 2017 году подешевели. Средние цены по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизились примерно на 30%. По словам Натальи Анисимовой, значительно выгоднее стали перелеты в страны ближнего зарубежья. Средние цены на них в феврале 2017 года снизились на 34% по сравнению с прошлым годом. А некоторые направления в города СНГ показывают еще большее снижение: в Минск — на 50–55%, а в Алма-Ату — на 40–45%.Цены на билеты снизились по нескольким причинам. «Во-первых, благодаря укреплению рубля по отношению к евро, — рассказывает Анисимова. — Во-вторых, по ряду направлений активизировался лоукостер «Победа», за счет которого также могло произойти снижение средних цен». А по словам директора по развитию OneTwoTrip Аркадия Гинеса, снижение цен отчасти произошло в борьбе за клиента. Реальная покупательская способность не выросла, пассажиропоток на зарубежных направлениях снизился, поэтому снижение цен — одна из мер для поддержания спроса среди путешественников, считает Гинес.Напомним, что в последние годы спрос на выездной туризм среди россиян действительно снизился. Как отмечает Майя Котляр, в 2016 году по сравнению с предыдущим годом количество туристов, выезжающих за рубеж, снизилось примерно на 20%. При этом внутренний туризм в России, напротив, вырос на 30%.По большому счету за границу летает очень небольшой процент населения. Мало того, даже у тех, кто раньше активно летал за рубеж, покупательная способность уменьшилась. «В прошлом году и начале этого года популярно ближнее зарубежье, например Баку, Тбилиси, Ереван, — рассказывает Наталья Анисимова. — Во многом это связано с тем, что часть людей, которые ощутили на себе всплеск курса евро, поняли, что дешево в те же Берлин или Рим уже слетать не смогут».Обычно эксперты советуют бронировать авиабилеты за несколько месяцев до поездки. Однако февраль — самый низкий сезон, и у москвичей все еще есть широкий выбор доступных направлений на предстоящие праздничные дни, рассказывает представитель Skyscanner в России Дмитрий Хаванский. А по мнению генерального директора Anywayanyday Евгения Шухлина, покупать билеты сейчас самое время. «За 15–20 дней до вылета они, скорее всего, начнут набирать в цене», — предупреждает он.Евгений Шухлин также замечает, что затраты на зимний туризм значительно ниже, чем в высокий сезон. Разница в цене может достигать полутора-двух раз. «Удачными в этот период можно назвать ближнеевропейские направления: там сейчас нет серьезного потока туристов», — говорит он.Довольно экономично сегодня можно слетать во Вьетнам или Таиланд, отмечает Майя Котляр. А среди европейских стран для самостоятельных бюджетных поездок подойдут Чехия и страны Прибалтики. Однако в случае с азиатскими странами самостоятельные путешественники могут заплатить за авиабилеты дороже, нежели в рамках пакетного тура. «Плюс собственные передвижения по стране также придется организовывать самостоятельно», — предупреждает Котляр. Неопытные путешественники могут также столкнуться со сложностями, передвигаясь самостоятельно из одной азиатской страны в другую. Здесь важно грамотно построить логистику, резюмирует эксперт.Аркадий Гинес из OneTwoTrip также считает, что хороший способ сэкономить на путешествии — купить пакет «перелет+отель». «Препакетированные туры в больших городах дают не такую большую свободу действий. В свою очередь такой вариант помогает клиентам экономить до 30% на путешествии, при этом путешествие все равно остается полностью самостоятельным», — говорит эксперт.

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