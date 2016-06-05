Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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sportarb.com - SportARB

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:06
#1
Любитель
 
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 208
Благодарностей: 11
КП: 0.003
sportarb.com - SportARB
Я не администратор и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 2017-01-29



Добро пожаловать в SportArb, инвестиционный пул, созданный Андресом Мартином и Рональда Wald, два опытных трейдера с опытом работы на ставках более трех лет, которые сейчас готовы расширить свой бизнес более широкому сообществу.
Платформа SportArb является инвестиционным веб-сайт, который служит связующим звеном между инвесторами, которые имеют минимальное представление о спортивном арбитражной бизнеса и торговцев, которые имеют глубокое понимание этого. Компания представляет единый ежедневный ROI и инвесторы разделяют 60-90% из них.

О проекте/Маркетинг
Основной источник дохода компании приходит от спортивной арбитражной торговли. Средняя прибыль компании - 9-10% в неделю.
Доля инвестора зависит от суммы инвестиций и составляет от 60 до 90%

Планы:

Начинающий
От 25 до 499 USD
60% нашей ежедневной прибыли
истекает через 30 календарных дней

Стартер
От 500 до 999 USD
65% нашей ежедневной прибыли
истекает через 45 календарных дней

Базовый
От 1000 до 2499 USD
70% нашей ежедневной прибыли
истекает через 60 календарных дней

Продвинутый
2500 до 4999 USD
75% нашей ежедневной прибыли
истекает в 75 календарных дней

Эксперт
От 5000 до 24999 долларов США
80% нашей ежедневной прибыли
истекает в 90 календарных дней

Партнер
25000 до 100000 долларов США
90% нашей ежедневной прибыли
истекает в 120 календарных дней

Возврат депозита в конце.
Отозвать депозит можно в любое время, комиссия возврата составляет 25%

Реферальная программа
7-3-1-1%

Платежные системы
advcash, bitcoin, NixMoney, PerfectMoney, Payeer, OkPay

Ограничения по платежам
Минимальная сумма инвестиций составляет 25 долларов США, 25 евро, 1500 рублей, или 0.025 BTC
Вывод в ручном режиме, два раза в день, с понедельника по пятницу около 11 часов утра до 4 вечера по Гринвичу.
Минимальная сумма вывода составляет 1 USD, 1 EUR, 50 рублей, или 0,0001 BTC.

Языки
English, Русский, Deutsch, ...

РЕГИСТРАЦИЯ

Мои депозиты
Дата операции: 29 Янв 2017 16:03
ID операции: 296963074
Тип операции: перевод
Магазин: sportarb.com
Статус: выполнен
Сумма списания: 50.00 $
Сумма получения: 50.00 $
Номер счета в магазине: 37-7-0_1485695021
__________________
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ЕЖЕДНЕВНЫЙ ПОСТИНГ ВЫПЛАТ НА 27 ФОРУМОВ.
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 17:11
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