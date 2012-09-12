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Что будет с долларом в 2017 году Что будет с долларом в 2017 году мнение экспертов: будет ли доллар по 55 рублей





Конец 2016-го года стал довольно положительным для российской валюты.

В начале 2017-го года эксперты гадают, продолжит ли рубль свою положительную динамику, или сдаст позиции



Цитата: «Мнения экспертов, как всегда, расходятся. Но что интересно: еще год назад никто из экспертов даже не мог помыслить о том, что доллар может опуститься ниже 55 рублей за доллар. Сейчас такие мнения существуют. Посмотрим, какие есть аргументы «за» и «против» такого прогноза, информирует ftimes.ru.» Аргументы в пользу этого прогноза:



1. Российская валюта может получить поддержку от роста цен на нефть. Это уже случилось, и можно ожидать продолжения, благодаря соглашению стран-участниц ОПЕК и крупнейших нефтедобытчиков. Если все эти договоренности будут выполнены, то уже к середине 2017 года стоимость барреля нефти Brent может достичь отметки $60–65 за баррель.



2, передает ftimes.ru. У экспертов есть веские основания полагать, что в наступившем 2017 году инфляция замедлится до целевого уровня в 4%. Это событие будет способствовать явному снижению инфляционного давления на российскую валюту.



3. Спрос на рублевые активы будет расти на фоне снижения геополитических рисков. Если в 2017 году не произойдет нового обострения на Украине или в Сирии, или еще где-нибудь, куда мы захотим вмешаться, начавшаяся в 2016 году тенденция возврата зарубежных капиталов на рынок РФ вполне может сохраниться.



4. Улучшение инвестиционного климата и разница в процентных ставках на развитых рынках и в развивающейся России вполне возможно привлечет спекулятивный капитал инвесторов, которые берут займы в валютах государств, где действительна низкая процентная ставка, и размещают там, где она выше. По оценкам известного швейцарского банка UBS, при таких условиях возможный доход от торговли российской национальной валютой может достичь 26% в течение текущего года, а агентство Bloomberg включило Россию в список самых привлекательных для инвесторов стран в 2017 году.



Что будет с долларом в 2017 году мнение экспертов: будет ли доллар по 55 рублей



Прогноз курса доллара на 2017 год в России: мнение эксперта – будет ли доллар по 55 рублей Аргументы против такого прогноза:



1.Повышение процентных ставок ФРС Соединенных Штатов может привести к резкому оттоку средств инвесторов с развивающихся рынков, которые могут быть рисковыми. Это может снизить как улучшившийся спрос на российскую валюту, так и привести к понижению цены на «черное золото», передает ftimes.ru.



2. Страны ОПЕК и примкнувшие к ним Россия, Мексика и др. могут не выполнить достигнутые договоренности. Также не исключено, что сокращение добычи нефти столкнется с различными сложностями, которые вызовут недоверие рынка и игру на понижение котировок нефти.



3. Ожидания скорого роста добычи сланцевой нефти в США могут усилится на фоне стремительно растущих объемов бурения. Если объемы добычи действительно начнут расти, цены на черное золото могут не устоять перед испугом нефтяных инвесторов.



4. Российский бизнес уже довольно успешно адаптировался к стабильному курсу в районе 60-62 рублей за доллар, так что слишком резкое укрепление национальной валюты нежелательно и может привести к потере конкурентоспособности некоторых российских производителей, — об этом ранее неоднократно заявляли российские чиновники.

Что будет с долларом в 2017 году мнение экспертов: будет ли доллар по 55 рублей



Подводя итог, можно признать, что данный прогноз имеет под собой основания. И хотя, как всегда, гарантий никто не даст, но пока что в этот прогноз верит 70% пользователей проекта 4teller, проводящего опросы на тему будущего, сообщает ftimes.ru. Кто в данном случае прав — скоро узнаем».



Источник Российская валюта может получить поддержку от роста цен на нефть. Это уже случилось, и можно ожидать продолжения, благодаря соглашению стран-участниц ОПЕК и крупнейших нефтедобытчиков. Если все эти договоренности будут выполнены, то уже к середине 2017 года стоимость барреля нефти Brent может достичь отметки $60–65 за баррель.передает ftimes.ru. У экспертов есть веские основания полагать, что в наступившем 2017 году инфляция замедлится до целевого уровня в 4%. Это событие будет способствовать явному снижению инфляционного давления на российскую валюту.Спрос на рублевые активы будет расти на фоне снижения геополитических рисков. Если в 2017 году не произойдет нового обострения на Украине или в Сирии, или еще где-нибудь, куда мы захотим вмешаться, начавшаяся в 2016 году тенденция возврата зарубежных капиталов на рынок РФ вполне может сохраниться.Улучшение инвестиционного климата и разница в процентных ставках на развитых рынках и в развивающейся России вполне возможно привлечет спекулятивный капитал инвесторов, которые берут займы в валютах государств, где действительна низкая процентная ставка, и размещают там, где она выше. По оценкам известного швейцарского банка UBS, при таких условиях возможный доход от торговли российской национальной валютой может достичь 26% в течение текущего года, а агентство Bloomberg включило Россию в список самых привлекательных для инвесторов стран в 2017 году.Повышение процентных ставок ФРС Соединенных Штатов может привести к резкому оттоку средств инвесторов с развивающихся рынков, которые могут быть рисковыми. Это может снизить как улучшившийся спрос на российскую валюту, так и привести к понижению цены на «черное золото», передает ftimes.ru.Страны ОПЕК и примкнувшие к ним Россия, Мексика и др. могут не выполнить достигнутые договоренности. Также не исключено, что сокращение добычи нефти столкнется с различными сложностями, которые вызовут недоверие рынка и игру на понижение котировок нефти.Ожидания скорого роста добычи сланцевой нефти в США могут усилится на фоне стремительно растущих объемов бурения. Если объемы добычи действительно начнут расти, цены на черное золото могут не устоять перед испугом нефтяных инвесторов.Российский бизнес уже довольно успешно адаптировался к стабильному курсу в районе 60-62 рублей за доллар, так что слишком резкое укрепление национальной валюты нежелательно и может привести к потере конкурентоспособности некоторых российских производителей, — об этом ранее неоднократно заявляли российские чиновники.Что будет с долларом в 2017 году мнение экспертов: будет ли доллар по 55 рублейПодводя итог, можно признать, что данный прогноз имеет под собой основания. И хотя, как всегда, гарантий никто не даст, но пока что в этот прогноз верит 70% пользователей проекта 4teller, проводящего опросы на тему будущего, сообщает ftimes.ru. Кто в данном случае прав — скоро узнаем».

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