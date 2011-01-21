payclub.net - PAYCLUB

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Инвестиционные планы
Цитата:
0.3% в час
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
7.2% в день в течение 500 часов $10.00 - 200.00 $0.30
0.35% в час
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
8.4% в день в течение 500 часов $200.00 - 800.00 0.35 $
0.4% в час
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
9.6% в день в течение 500 часов $800.00 - 3000.00 0.40 $
Как то бюджетно, префекта нет, зато пайзу обещает прикрутить, диз или картинки точно где-то видел. Почас с ручником ну ну, и мин. на вывод 50 центов))
Это байда вообще походу отсюда http://mmgp.ru/showthread.php?t=492588
Глупее поста я еще не видел, во первых большинство планов пересекаются в разных проектах, а во вторых вы даже примеры неудачные привели Тут все планы на 500 часов, вы же приводите примеры с пожизненными планами