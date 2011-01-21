Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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payclub.net - PAYCLUB

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 14:41
#1
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,579
Благодарностей: 802
КП: 0.679
payclub.net - PAYCLUB
Я не админ

Старт 29.01.2017

payclub.net



Цитата:
О НАС

Стабильно прибыльна, Payclub способна реализовать стратегические инвестиции на благо наших инвесторов.Мы гордимся тем, что на долгосрочные отношения мы строим с популярными разработчиками, в которых мы предлагаем надежные финансовые обязательства и зарубежных маркетинговую поддержку в обмен на приоритетный доступ к лучшим мировым имущества инвестиционных возможностей для наших клиентов.Эти возможности затем положить через строгий процесс должной осмотрительности, прежде чем был выбран для презентации для инвесторов и дистрибьюторов. Мы обеспечиваем всестороннюю поддержку на каждом этапе инвестиционного процесса, включая, при необходимости, текущего управления, аренды и перепродажи инвестиций. На сегодняшний день стоимость недвижимости наши клиенты инвестировали в США более 6 миллиардов на 40 рынках по всему миру.Вы можете получить прибыль в любой момент. И помните - чем больше вы депозит, тем больше вы заработаете. У нас есть высокорентабельные инвестиционные планы, и вы можете просто выбрать более интересные для вас. Вы будете удивлены, как много людей работает в нашей компании. И вы можете заработать огромную сумму денег без каких-либо усилий. Просто внести деньги и ждать. Все остальное будет сделано нашими специалистами. Они занимаются этим на всю жизнь, и мы можем дать вам гарантии, что Вы не рискуете своими деньгами. Чтобы начать работу с нами и сделать выгодные инвестиции, вы должны прочитать правила компании и сделать депозит. Начните зарабатывать деньги сегодня и сделать вашу жизнь намного лучше с Payclub предприятия!
Инвестиционные планы

Цитата:
0.3% в час
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
7.2% в день в течение 500 часов $10.00 - 200.00 $0.30

0.35% в час
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
8.4% в день в течение 500 часов $200.00 - 800.00 0.35 $

0.4% в час
План Использованной Суммы ($) Почасовая Прибыль (%)
9.6% в день в течение 500 часов $800.00 - 3000.00 0.40 $
Рефералка 7%

Принимает Payeer, BitCoin

Тип выплат - Ручные

Цитата:
SSL от COMODO
Лицензионный скрипт GoldCoders
Посмотреть проект

Мой вклад

Operation date: 29 Jan 2017 13:41
Operation ID: 296884487
Operation type: transfer
Shop: payclub.net
Status: success
Debited: 10.00 $
Credited: 10.00 $

Bill number in store: CZHV6R3J9PIOYIGFB895AYLQWW6W088S
__________________
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asmith на форуме  
Старый Сегодня, 14:46
#2
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Премиум
 
Аватар Sportsmen777
 
Имя: Андрей
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.05.2013
Сообщений: 4,819
Благодарностей: 1,175
КП: 0.143
Re: payclub.net - PAYCLUB
Незатейливый проект
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Старый Сегодня, 15:00
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 14.12.2016
Сообщений: 144
Благодарностей: 21
КП: 0.000
Re: payclub.net - PAYCLUB
смешной какой-то проект))) такие ляпы в дизайне)
jasons зря зашел туда 150$
Миниатюры
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Последний раз редактировалось smile007; Сегодня в 15:03. Причина: добавил ляпы)
smile007 вне форума  
Старый Сегодня, 15:05
#4
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.01.2017
Сообщений: 164
Благодарностей: 17
КП: 0.000
Re: payclub.net - PAYCLUB
Как то бюджетно, префекта нет, зато пайзу обещает прикрутить, диз или картинки точно где-то видел. Почас с ручником ну ну, и мин. на вывод 50 центов))
Это байда вообще походу отсюда http://mmgp.ru/showthread.php?t=492588
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Nadus на форуме  
Старый Сегодня, 15:06
#5
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.06.2014
Сообщений: 6,135
Благодарностей: 3,224
КП: 0.433
Re: payclub.net - PAYCLUB
Ручник на почасе не есть гуд.
__________________
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Prext на форуме  
Старый Сегодня, 15:07
#6
Мастер
 
Пол: Мужской
Адрес: New Zealand
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 21.01.2011
Сообщений: 3,775
Благодарностей: 1,470
КП: 0.120
Re: payclub.net - PAYCLUB
Не серьезный проект.Админ видать молодой,что битки инстантом несмог прикрутить,впрочем как и дизайн с ляпами только подтверждение.
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maxsus на форуме  
Старый Сегодня, 15:14
#7
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 27.10.2016
Сообщений: 424
Благодарностей: 19
КП: 0.000
Re: payclub.net - PAYCLUB
По планам стабильный такой закос под
http://mmgp.ru/showthread.php?t=4787...t=topbithourly
и
http://mmgp.ru/showthread.php?t=4888...t=lightbitcoin
и
http://mmgp.ru/showthread.php?t=492714
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domawniY на форуме  
Старый Сегодня, 15:22
#8
Мастер
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.01.2014
Сообщений: 3,579
Благодарностей: 802
КП: 0.679
Автор темы Re: payclub.net - PAYCLUB
Цитата:
Сообщение от domawniY Посмотреть сообщение
По планам стабильный такой закос под
http://mmgp.ru/showthread.php?t=4787...t=topbithourly
и
http://mmgp.ru/showthread.php?t=4888...t=lightbitcoin
и
http://mmgp.ru/showthread.php?t=492714
Глупее поста я еще не видел, во первых большинство планов пересекаются в разных проектах, а во вторых вы даже примеры неудачные привели Тут все планы на 500 часов, вы же приводите примеры с пожизненными планами
__________________
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asmith на форуме  
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