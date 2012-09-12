За год их количество сократилось на 23
Сколько работающих банков осталось в Украине — НБУ. Фото: garp.org
По состоянию на 20 января 2017 года в Украине осталось 94 работающих банка. Из них 39 — это банки с иностранным капиталом. Данные приведены без учета неплатежеспособных банков.
Их количество сократилось на 23 по сравнению с началом 2016 года.
Об этом сообщается в информационных материалах Национального банка Украины, которые имеются в распоряжении УНИАН.
По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 трлн грн, а количество работающих банков — 117.
http://psm7.com/news/skolko-rabotayu...raine-nbu.html