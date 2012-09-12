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Сколько работающих банков осталось в Украине — НБУ

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Сколько работающих банков осталось в Украине — НБУ
За год их количество сократилось на 23

Сколько работающих банков осталось в Украине — НБУ. Фото: garp.org

По состоянию на 20 января 2017 года в Украине осталось 94 работающих банка. Из них 39 — это банки с иностранным капиталом. Данные приведены без учета неплатежеспособных банков.

Их количество сократилось на 23 по сравнению с началом 2016 года.

Об этом сообщается в информационных материалах Национального банка Украины, которые имеются в распоряжении УНИАН.

По состоянию на начало 2016 года активы работающих банков в Украине составляли 1,254 трлн грн, а количество работающих банков — 117.
http://psm7.com/news/skolko-rabotayu...raine-nbu.html
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