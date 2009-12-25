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Венесуэльский предприниматель продает коллекцию Mercedes-Benz за BTC

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Имя: Владимир
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Венесуэльский предприниматель продает коллекцию Mercedes-Benz за BTC

В Венесуэле, на фоне ограничений оборота наличных денег, продавцы находят способы продавать свои товары в другие страны за биткойны. Например, предприниматель из Каракаса выставил на продажу свою коллекцию Mercedes-Benz за криптовалюту.

Популярность биткойна в Венесуэле растет, так как это реальная альтернатива фиату, в стране с ограничениями на оборот наличных денег. В то время, как национальная валюта, венесуэльский боливар, стремительно девальвирует, цена Биткойна выросла на 30%. Объем торговли биткоинами также постоянно растет: при дефиците продуктов и лекарственных средств в открытой продаже, черные рынки становятся логичной альтернативой.

Частный продавец автомобилей, Жубер Лопес, впервые узнал о биткойне в сентябре 2014 года, но теперь он продает коллекцию классических купе Mercedes-Benz за биткойны и доставляет за рубеж. Благодаря этой тактике, Лопес приобрел известность и стал примером для местных предпринимателей.

Частная коллекция Лопеса, который коллекционирует классические купе Mercedes-Benz включает 1972 250 C W114.021 (5 BTC), 1983 500 SEC W126.044 (10 BTC), и 1992 SL 300 24V R129 (15 BTC), и все они продаются за биткойны.

«Модель 1983 500 SEC уже продана за 9.5 BTC местному покупателю из Венесуэлы, который также коллекционирует автомобили Mercedes-Benz», объясняет Лопес.

«Я продаю машины онлайн, с помощью вебсайта http://www.BitcoinBenz.com.ve, ориентированного на пользователей по всему миру. Если это уже работает с моими автомобилями, то я могу расширить свой бизнес за счёт продаж машин других людей, а позже начать предлагать автомобили и других классических брендов. До сих пор автомобили приобретали только известные местные коллекционеры.»

Источник: 99Bitcoins
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Метки
автомобиль, бизнес, биткоин, предприниматель
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