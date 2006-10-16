Швейцарское пособие по безработице от Павла Парфёнова - лохотрон!

Очередной лохотрон, рассчитанный на любителей халявы открылся на сайте kuppoo.club/sheycar/sheycar-0.html
и называется Швейцарское пособие по безработице от Павла Парфёнова
Цитата:
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Здравствуйте!
Друзья, меня зовут Павел Парфёнов , мне 54 года и я получаю швейцарское пособие по безработице , живя в России! Как мне это удалось? Я люблю изучать заграничные страны, их культуру, народную музыку , так же их политику. И вот, начав изучать конституцию Швейцарии, я заметил нечто очень интересное. Право на пособие по безработице имеют те граждане , у кого есть Switzerland electronic personal card . По русски говоря, это Электронный документ, который подтверждает вашу личность, это как гражданство швейцарии, только персональную карту мы можем получить за 15 минут а получение гражданства швейцарии это дело долгое.
Как обычно в подобных лохотронах количество мест для желающих ограничено: всего 6 мест, из которых 4 уже занято, осталось только два!
Нужно только заполнить заявку...
Как только отправите заявку, вам покажут мультик о том, как ваша заявка обрабатывается, как на вас регистрируют карту и как на нее начисляются деньги в размере 440118 рублей. Этот мультик можно посмотреть, нажав внизу главной страницы кнопку Обработать
. При этом никаких данных вводить не нужно!
Но вот после мультфильма начнется реальное выкачивание денег:
1. 90 рублей
за открытие электронного банковского вклада - kuppoo.club/sheycar/sheycar-5.html
2. 220 рублей
комиссия банка отправителя 0.05% за перевод денег на вашу карту - kuppoo.club/sheycar/sheycar-7.html
3. 150 рублей
за подтверждение платежных данных из-за того, что "Система безопасности Швейцарского банка заподозрила на вашем компьютере хаккерскую деятельность" - kuppoo.club/sheycar/sheycar-8.html
4. 150 рублей
проведение тестового платежа из-за ошибки при проверке платежных данных - kuppoo.club/sheycar/sheycar-9.html
Но даже произведя все эти платежи, никакого пособия вы не получите, так как его не существует!
Запомните: если у вас требуют оплату, чтобы вывести заработанные вами деньги (за активацию, верификацию, получение ключа, кода и т.д.) — это мошенники!
Не верьте мошенникам и не спешите отдавать им свои деньги! Лучше десять раз проверить, чем один раз потерять! Ищите отзывы в интернете, проверяйте и перепроверяйте. Распространяйте информацию о мошенниках через блоги, форумы и социальные сети. Не дайте обмануть себя и помогите не обмануться другим!