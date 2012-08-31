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Biostar представила материнскую плату для майнеров

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Старый Сегодня, 16:38
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Biostar представила материнскую плату для майнеров
Тайваньская компания Biostar продолжает расширять перечень своих материнских плат для процессоров Intel Core 7000-й серии. Одним из таких продуктов стала плата TB250-BTC с сокетом LGA1151.


Устройство построено на базе набора системной логики Intel B250, и по заверениям представителей компании, главной особенностью новинки является надежность и устойчивость работы во время длительных стрессовых нагрузок, что позволяет использовать девайс для майнинга криптовалют. Это достигается за счет применения качественных электронных компонентов, улучшенной подсистемы питания и большого количества слотов расширения.


Для покупателей будет доступен один разъём PCI Express 3.0 x16, а также пять слотов PCI Express 3.0 x1. Помимо этого, устройство поддерживает до двух модулей памяти DDR4-2400, максимальный объём которой составляет 32 ГБ. Для установки накопителей, пользователям доступно шесть портов SATA 3 (6 Гбит/с) и один порт М.2 (32 Гбит/с). Также в наличии видеовыход DVI, 4 разъёма USB 3.0 и 6 USB 2.0. Звук и сеть реализованы с помощью чипов Realtek ALC887 и Realtek RTL8111H соответственно.

О сроках выхода на рынок и рекомендованной стоимости продукта на данный момент никакой информации не поступило.

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