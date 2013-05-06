Fermersha.su - Фермерша

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 25.01.2017.
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Добро пожаловать!
Присоединяйся к нам и получай массу положительных эмоций и хороший заработок.
Покупайте животных, они будут производить Вам продукты
Продукты будут накапливаться на складе, собирайте их
Продавайте продукты и получайте за них деньги
Выводите деньги или покупайте животных, чтобы они приносили Вам еще больше продуктов
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◄ Покупка животных (Маркетинг) ►
Цитата:
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В этом магазине Вы можете приобрести различных животных.
Каждое животное приносит продукты, которые можно потом продать на рынке
и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать их неограниченное количество раз,
ваши животные не умирают и будут приносить продукты всегда!
Цитата:
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50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи любого продукта: 100 продуктов = 0.01 руб.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 30 руб.
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◄ Бонусы ►
Курица в подарок.
+15% на первое пополнение.
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◄ Прочее ►
Конкурс инвесторов.
Конкурс рефералов.
Бонусы - 1 час, 24 часа, на вывод.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 5% на вывод и 5% на покупки.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, Free-Kassa.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Листинг LIGHT ►
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