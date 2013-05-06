Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Fermersha.su - Фермерша

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Стартовала бессрочная акция "Оплата за сообщения".
Уважаемый гость, стартовал новый этап конкурса "Путь к успеху" ($500) подробнее...
Открылся магазин MMGP
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 02:43
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,452
Благодарностей: 557
КП: 0.011
Fermersha.su - Фермерша


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 25.01.2017.



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◄ О проекте ►


Добро пожаловать!
Присоединяйся к нам и получай массу положительных эмоций и хороший заработок.

Покупайте животных, они будут производить Вам продукты
Продукты будут накапливаться на складе, собирайте их
Продавайте продукты и получайте за них деньги
Выводите деньги или покупайте животных, чтобы они приносили Вам еще больше продуктов

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◄ Покупка животных (Маркетинг) ►

Цитата:
В этом магазине Вы можете приобрести различных животных.
Каждое животное приносит продукты, которые можно потом продать на рынке
и обменять на реальные деньги. Вы можете покупать их неограниченное количество раз,
ваши животные не умирают и будут приносить продукты всегда!



Цитата:
50% на счет для покупок и 50% на вывод.
Курс продажи любого продукта: 100 продуктов = 0.01 руб.
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 30 руб.
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◄ Бонусы ►
Курица в подарок.
+15% на первое пополнение.
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◄ Прочее ►
Конкурс инвесторов.
Конкурс рефералов.
Бонусы - 1 час, 24 часа, на вывод.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 5% на вывод и 5% на покупки.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, Free-Kassa.
Вывод - Payeer.
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◄ Депозит / Листинг LIGHT ►


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Метки
игры с выводом денег, мониторинг hyip
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 03:16
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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