In-mine.ru - In-mine

Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.
Старт проекта состоялся 27.01.2017.
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Добро пожаловать в шахту!
Покупайте шахты различного уровня, которые будут добывать рубины.
Рубины будут накапливаться на складе, собирайте их.
Продавайте рубины и получайте за них золото.
Обменивайте золото на реальные деньги,
либо покупайте больше шахт, чтобы они -
приносили вам еще больше прибыли!
Сёрфинг,чат,множество платёжных систем - всё это в одном проекте!
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◄ Покупка шахт (Маркетинг) ►
Курс продажи рубинов: 100 рубинов = 1 золото.
Распределение золота при продаже:
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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 30 руб.
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◄ Бонусы ►
20 руб. в подарок.
+10% на первое пополнение.
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◄ Прочее ►
Серфинг.
Конкурс рефералов и инвесторов.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 10% на покупки.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, MegaKassa.
Вывод - Payeer, Qiwi, Yandex Money, Perfect Money, Web Money.
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◄ Депозит / Листинг VIP ►
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