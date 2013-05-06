Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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In-mine.ru - In-mine

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 00:03
#1
Мастер
 
Имя: NWmonitor :)
Пол: Мужской
Адрес: BELARUS
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 06.05.2013
Сообщений: 11,452
Благодарностей: 557
КП: 0.011
In-mine.ru - In-mine


Я не администратор проекта , тема создана для ознакомления.

Старт проекта состоялся 27.01.2017.



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◄ О проекте ►


Добро пожаловать в шахту!
Покупайте шахты различного уровня, которые будут добывать рубины.
Рубины будут накапливаться на складе, собирайте их.
Продавайте рубины и получайте за них золото.
Обменивайте золото на реальные деньги,
либо покупайте больше шахт, чтобы они -
приносили вам еще больше прибыли!

Сёрфинг,чат,множество платёжных систем - всё это в одном проекте!

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◄ Покупка шахт (Маркетинг) ►




Курс продажи рубинов: 100 рубинов = 1 золото.

Распределение золота при продаже:


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◄ Вывод средств ►
Минимальный вывод = 1 рубль.
Выплаты происходят в автоматическом режиме.
Минимальное пополнение (активация выплат) = 30 руб.
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◄ Бонусы ►
20 руб. в подарок.
+10% на первое пополнение.
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◄ Прочее ►
Серфинг.
Конкурс рефералов и инвесторов.
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◄ Партнерка ►
1 уровень - 10% на покупки.
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◄ Платежные системы ►
Ввод – Payeer, MegaKassa.
Вывод - Payeer, Qiwi, Yandex Money, Perfect Money, Web Money.
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◄ Депозит / Листинг VIP ►


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Метки
игры с выводом денег, мониторинг
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