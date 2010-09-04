Смартфоны помогут в диагностике рака кожи

В этом месяце стало известно, что учёные из Калифорнийского университета создали на базе смартфона Nokia Lumia 1020 с его 41-мегапиксельной камерой портативный прибор для диагностики рака. Исследователи из Стэнфордского университета вместе со Себастьяно Тхраном из Udacity разработали алгоритм на базе машинного обучения, позволяющий любому владельцу смартфона пройти быструю проверку на наличие рака кожи. Лечение этой болезни на начальных стадиях гарантирует практически стопроцентный успех, но проблема заключается в том, что многие не обращают внимание на симптомы до тех пор, пока здоровье не ухудшается до необратимого состояния.
Исследователи уверяют, что их разработка способна выявить рак кожи с той же точностью, что и профессиональные дерматологи. При этом учёные отмечают, что их метод не является панацеей и не может на 100% точно диагностировать рак, как впрочем и человек, но даже с такой погрешностью их разработка может проложить путь для менее дорогостоящего и в то же время более масштабного решения, чтобы миллионы людей могли своевременно выявить опасную болезнь.
За основу исследователи взяли сверточную нейронную сеть, предварительно обработавшую 1,28 миллиона изображений из базы данных ImageNet. Впоследствии они собрали 129 450 клинических изображений, охватывающих около 2 000 различных заболеваний. Всего было создано 18 онлайн-хранилищ для обучения сети.
"Наша система не требует человеческого вмешательства. Обучение от начала и до конца проходит непосредственно от меток изображений и сырых пикселей с использованием простой сети как для обычных фотографий, так и дерматоскопических изображений", - рассказали исследователи.
К сожалению, про практическое применение данной технологии в реальных условиях пока ничего неизвестно.
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