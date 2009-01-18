Спорт ПАММ-счет fanfootball (S-A)(BetPamm)
Основная информация о ПАММ-счете и управляющем:
Дата создания ПАММ-счета:
25.03.2016
Валюта ПАММ-счета:
ПАММ счёт на реальные деньги (USD)
Краткая информация об управляющем:
информация отсутствует.
Капитал управляющего:
125,00 USD
Оферта ПАММ-счета:
Комиссия управляющего, % 30, инвестиции от 5$
Описание стратегии и мани-менеджмента, который используется на ПАММ счете:
информация отсутствует.
Доходность:
178,71%
Макс. просадка:
-20,19%
Контактная информация:
личные сообщения на форуме бетпамм.
Закрытые ПАММ-счета:
0