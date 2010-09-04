В Запорожье открыли “Европейское” отделение ПриватБанка

На центральном проспекте Запорожья появилось новое “Европейское” отделение ПриватБанка с современным открытым форматом обслуживания. В отделении установлен банкомат с круглосуточным доступом к нему и терминалы самообслуживания, пользоваться которыми клиенты также смогут в любое время. Также, что немаловажно, отделение приспособлено для обслуживания клиентов с ограниченными возможностями.
“Наши технические возможности, технологические инновации, фирменный формат обслуживания нравятся клиентам, - говорит директор Запорожского филиала ПриватБанка Виктор Остапенко. - Депозиты, денежные переводы, оплата коммунальных услуг, приобретение железнодорожных билетов, оформление платежных карт - очень востребованные услуги, которые привлекают внимание клиентов. Чтобы не перегружать действующие отделения, в тех районах, где есть большой спрос на банковские услуги, мы планомерно открываем новые современные отделения”.
Сотрудники отделения ПриватБанка вместо компьютера используют в работе компактные планшеты. Поддерживая непосредственный контакт с клиентами, банковские “феи” учат их пользоваться различными удобными приложениями. Например, показывают на практике, как с помощью Интернет-банка Приват24 можно быстро и просто осуществить перевод, оплатить коммунальные услуги, приобрести бытовую технику или смартфон в беспроцентную рассрочку.
Источник
.