Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Бизнес на водительских удоствирениях

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#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Форекс
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 198
Благодарностей: 20
КП: 0.045
Бизнес на водительских удоствирениях
Бизнес-идея: создаем специальный сайт, принимаем заявки от желающих получить водительские права, передаем контакты в автошколы, получаем деньги.
Шаги:
1. Делаем сайт-агрегатор в вашем городе, например, "Автошколы Рязани". На сайте добавляем красивую информацию про наличие автошкол в городе, описываем процесс обучения и получения прав водителя, основные нюансы. Вешаем на сайт правила дорожного движения,интересные видеоролики для потенциальных учеников и водителей, другую нужную информацию.
2. Позиционируем сайт как помощник все желающим подобрать самую лучшую, надежную, дешевую и близкую к дому автошколу. Создаем красивые формы с телефонами, контактами для связи с вами, а так же форму для обратной связи.
3. Заключаем договора с автошколами города. То есть: мы вам клиентов на обучение, вы нам за каждый лид(ученик который пошел учится в автошколу) - определенную суму денег.
4. Продвигаем сайт в топы по определенным запросам(автошкола рязань, получить права в рязани, водительские права рязань, лучшая автошкола рязань и т.д., добавляем яндекс и гугл рекламы, оф-лайн рекламы возле потенциальных источников клиентуры: училища, школы, общаги.
5. Садимся за телефон и компьютер, принимаем заявки - передаем лиды в автошколы.
6. Предлагаем дополнительные услуги для учеников (например решение вопроса с ГИБДД в случае не сдачи экзаменов, ищем человека "решала" который может эти вопросы решать с гаишниками, передаем ему так же лиды за определенную суму денег. Здесь нужно учесть что это не вполне законно).
7. В конце месяца собираем деньги за переданные лиды с автошкол и решала.
8. Нанимаем диспетчера для принятия заявок, звонков, писем.
9. Контролируем бизнес, получаем деньги.
10. Масштабируем бизнес на другие города.

Кто пробовал инвестировать деньги или создавать такой бизнес? Какие возможные сроки выхода в плюс? С какими нюансами можно столкнутся в процессе?
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